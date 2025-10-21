Filmredigering och grafisk design, praktikplats
2025-10-21
Vill du vara med och skapa upplevelser och sammanhang där världen kommer närmare?
Vid Världskulturmuseerna arbetar vi med att levandegöra världens kulturer - med kunskap, omsorg och i dialog. Våra fyra museer i Stockholm och Göteborg är platser där historia, samtid och framtid möts genom samlingar, berättelser och forskning.
Vi erbjuder publika upplevelser som väcker nyfikenhet och eftertanke, skapar engagemang för globala frågor och ger nya perspektiv på vår gemensamma värld. Hos oss får kulturarv, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter ta plats - tillsammans med människorna i vår omvärld.
Vi tror på att arbeta tillsammans över gränser. Idag är vi cirka 150 medarbetare som på olika sätt bidrar till vår gemensamma uppgift.
Avdelningen Innehåll och lärande arbetar främst med utveckling och anpassning av innehåll till utställningar, både egenproducerade och inlånade. Inom avdelningen förekommer flera olika yrken och arbetsområden som exempelvis utställningsproduktion, fotografi och pedagogik.
Vill du praktisera hos oss?Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Praktiken genomförs under våren 2026 inom avdelningen Innehåll och lärande på Världskulturmuseet i Göteborg. Du kommer att få inblick i arbetet med både innehållsproduktion och utställningsproduktion på ett museum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara kopplade till ett pågående utställningsprojekt som handlar om att revidera den permanenta utställningen Korsvägar. I projektet kommer ditt fokus framför allt att ligga på det filmade materialet. Vi har en stor mängd filmat material som behöver editeras och textas och vi behöver även skapa en grafisk inramning för filmerna utifrån den grafiska mall som kommer att finnas för utställningens helhet.
Du kommer att jobba tillsammans med en innehållsgrupp som har som ansvar att se till innehållet är sammanhängande och i arbetet ingår även att vara med och testa innehåll för fokusgrupper. I en utställningsproduktion tillkommer även uppgifter utmed vägen utifrån både kompetens, möjlighet och behov. Därför är det även meriterande att du har grundläggande färdigheter inom grafisk formgivning.Kvalifikationer
Vi erbjuder möjlighet till lärande och praktik för studerande på eftergymnasial nivå och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Observera att praktiken ska vara ingående del i en pågående utbildning, alternativt genom samarbete med Arbetsförmedlingen. Inskrivning på ett lärosäte alternativt på Arbetsförmedlingen är därför ett krav. (Praktikplatsen är inte betald)
