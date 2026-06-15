Filmlärare
Region Gotland / Gymnasielärarjobb / Gotland Visa alla gymnasielärarjobb i Gotland
2026-06-15
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Välkommen till Gotlands folkhögskola – en plats för utveckling, lärande och skapande.
Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt.
Dessa är att:
Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån
i samhället.
Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
Folkhögskolan finns representerad i Hemse och Fårösund. Folkhögskolan arbetar med att utveckla
människor och deras färdigheter och kunskaper, där bildning är en viktig del av uppdraget.
Gotlands folkhögskola i Fårösund har utbildningar inom Film Crew, Skrivarlinjen, Story och
Socialpedagogutbildningen. Skolan har egen restaurang och internatboende.
Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper. Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga ökar vi vår kunskap och växer som människor. Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet.
Vi söker nu dig som vill bli lärare på Film Crew på Gotlands folkhögskola, Fårösundsenheten. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Som lärare på Film Crew undervisar du deltagare med fokus på yrkesförberedande film- och tv-produktion. Under året leder du grupperna genom praktiska moment, övningsproduktioner och gemensamma projekt – från idé och planering till inspelning och efterbearbetning.
Utbildningen hålls i Kustateljéns filmstudio i Fårösund, med 1000 m2 studioyta anpassad för professionella filmproduktioner. Arbetet sker nära kollegor inom produktion, du fungerar som handledare och teknisk resurs i deltagarnas projekt.
Som lärare på Film Crew arbetar du också tätt ihop med skolans manusutbildning – Story. Att vara lärare på Gotlands folkhögskola innebär också att du är en del av skolans hela verksamhet och förutsätts bidra till helheten som exempelvis gemensamma aktiviteter och kvalitetsutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har dokumenterad yrkeserfarenhet inom film- och tv-produktion och en stark teknisk kompetens antingen inom kamera, ljud eller ljus. Du har tidigare arbetat i kommersiella produktioner och förstår de specifika krav som ställs på kvalitet, leverans och målgruppsanpassning. Dessutom har du en god branschkännedom och ett brett kontaktnät som du kan nyttja för att skapa framgångsrika samarbeten och driva projekt framåt.
Vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning och erfarenhet av folkhögskolans specifika utbildningsform. Du har tidigare arbetat med deltagare, ungdomar eller vuxenstuderande i grupp och vet hur du skapar en stimulerande och inkluderande lärandemiljö. Dessutom har du erfarenhet av manusarbete och är bekant med dramaturgiska processer, vilket gör att du kan bidra både till den kreativa och den pedagogiska utvecklingen av våra program.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och trivs med att handleda kreativa processer från planering till färdig produktion, du inspirerar, stöttar och utmanar våra studerande i deras utveckling mot yrkeslivet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Kustparksvägen 6 (visa karta
)
624 70 FÅRÖSUND Arbetsplats
Folkhögskolan Fårösund Kontakt
Tendai Runesson, Sveriges lärare tendai.runesson@edu.gotland.se 0737077148 Jobbnummer
9963272