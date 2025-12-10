Filmcentrum Väst söker koordinator till MIK-Studio
2025-12-10
Filmcentrum söker en engagerad Koordinator till MIK-STUDIO
Filmcentrum Väst är en mötesplats där filmkreatörer samlas för att skapa, utvecklas och stötta varandra. Vårt syfte är att stärka filmskapares position på arbetsmarknaden genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som kompetensutveckling, feedbackgrupper, och co-working. Vi skapar även möjligheter för att visa filmer och work-in-progress, samtidigt som vi arrangerar samtal, workshops och seminarier för att dela kunskap och idéer.
I augusti startade vi MIK-Studio, ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden, som syftar till att ge fler unga möjligheter att utforska och arbeta med film och media. Projektet utbildar unga vuxna (19-27 år) till att bli mentorer i MIK-Studio för att i sin tur utbilda och inspirera en yngre målgrupp (ca 12-18 år). Genom pedagogiska metoder stärker vi ungas förmåga att inte bara öka sin egen förståelse för film, journalistik och medieproduktion utan ger dem även verktyg att hjälpa en yngre målgrupp att hitta sin röst och sprida sina egna berättelser.
Läs mer om MIK-Studo här: https://www.filmcentrumvast.se/mik-studio
Om tjänsten
Som koordinator är du projektets motor - organisatoriskt, kommunikativt och relationsmässigt. Rollen innebär inte färdiga uppgifter eller statiska ramar. I stället kliver du in i ett projekt där du själv driver arbetet framåt, skapar struktur, ser vad som behöver göras och tar ansvar för att det sker.
Du arbetar nära både unga mentorer och externa aktörer, och du behöver därför vara trygg, erfaren och van vid att leda processer där många perspektiv möts. En betydande del av rollen består av extern kommunikation, relationsbyggande och koordinering mot kommuner, medieföretag och andra partners.
Detta är en tjänst för dig som får energi av att engagera andra, skapa framdrift och bygga något som gör skillnad.

Dina arbetsuppgifter
Självständigt planera, driva, kommunicera och genomföra projektaktiviteter tillsammans med interna och externa partners
Koordinera och kommunicera utbildningar och workshops för unga mentorer och deltagare
Vara huvudkontakt och relationsbyggare gentemot kommuner, skolor, organisationer och andra aktörer
Aktivt driva projektets externa kommunikation via webb, sociala medier, nyhetsbrev och presentationer
Representera projektet i möten och sammanhang där MIK-Studio lyfts fram
Följa upp aktiviteter, dokumentera resultat och bidra till projektets långsiktiga spridning och hållbarhet
Kvalifikationer och erfarenhet
Gedigen erfarenhet av projektarbete och av att driva projekt där ramarna inte är färdigformade
Dokumenterad erfarenhet av att samordna flera parter mot gemensamma mål
Mycket god förmåga att arbeta självständigt, skapa struktur och ta egna initiativ
Förmåga att engagera, entusiasmera och skapa framdrift hos både unga och vuxna
Starka kommunikativa färdigheter i tal och skrift
Vi söker inte bara efter någon med rätt erfarenhet och kunskap, utan också dig som trivs i ett litet team med många projektpartners med allt vad det innebär. I denna rekrytering kommer vi därför att lägga stor vikt vid hur väl dina personliga egenskaper, energi och engagemang kan bidra till vår gemensamma framgång.
Vi erbjuder
En meningsfull och dynamisk roll inom ett roligt och utvecklande projekt där du har möjlighet att göra skillnad för ungas villkor
Ett utvecklande jobb där du har stor möjlighet att påverka och utveckla MIK-Studios arbetssätt och utveckling
Du kommer att ingå i ett trevligt sammanhang med engagerade aktörer inom film, media och kultur
Målstyrd tjänst med flexibla arbetstider och möjligheter att arbeta hemifrån
Såhär ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till filmcentrumvast.info@gmail.com
senast 7 januari 2026. Märk ansökan med "Koordinator MIK-Studio".
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Mina Dennert på mina.dennert@gmail.com
Vi ser mycket fram emot din ansökan! Så ansöker du
filmcentrumvast.info@gmail.com Omfattning
