Film And Tell AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-04Vill du vara med och driva positiv samhällsförändring? Kan du sälja in och hålla workshops? Då vill vi att du söker!Film and Tell är ett dokumentärfilmsbolag vars mål är att driva positiv samhällsförändring. Vi gör det genom dokumentärfilmer av hög kvalité, omfattande och nytänkande distribution, samt smart och effektivt förändringsarbete. Film and Tell är ett entreprenöriellt, disruptivt och växande företag. Vi tror på hållbar utveckling, att inspireras av de mänskliga rättigheterna, och att ha ett humanistiskt förhållningssätt. Vi driver idag nio olika samhällsinitiativ.Film and Tell är en del av den internationella trenden Film for Social Change; ett fält där filmare (främst dokumentär) möter aktivism, akademi, NGOs och företag. Ledande inom fältets teoribildning är Doc Society, och ett ledande företag i världen är Participant Media. Film and Tell har ur diskursen och praktiken utformat en metod - Real Stories Real Change.Vi söker dig som vill arbeta på ett företag som bryter ny mark och där arbetet kan skifta från dag till dag. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad, har improvisationsförmåga samt har hög arbetskapacitet. Du är självorganiserad och disciplinerad. Du har förmåga till att vara såväl strategisk som detaljorienterad. Du har ett stort samhällsintresse och är en medarbetare som ger energi.Vi söker nu en Workshopledare. Ditt primära uppdrag är att sälja in och genomföra våra workshops och filmvisningar med samtal. Säljet innebär att finna kunder för vårt erbjudande. Målet är att denna verksamhetsgren ska bli lönsam. Du kommer även hålla workshops och filmvisningar med samtal som säljteamet sålt in.Du kan visa på dokumenterade säljresultat. Du räds inte för att lyfta luren, hittar kunder för vårt erbjudande och älskar att hålla workshops.Du är en del av impact-teamet och du kommer att leda och organisera workshops; och i dem skapa utvecklande och spännande deltagarprocesser. Du kommer även att skapa kommunikation och marknadsföring kring de workshops som du håller, både inför och efter uppdragen. Därför måste du att du ha erfarenhet inom kommunikation och god kunskap om sociala medier.Du kommer i huvudsak genomföra workshops i vårt initiativ om barn som upplever våld i nära relation, primärt för barn och unga (SE BARNEN / MIN STORY), men även arbeta med till exempel sällsynta diagnoser (SÄLLSYNTA STORIES), hållbar livsmedelsproduktion (EARTH: MUTED), barnäktenskap (GO STRAIGHT HOME), integration (DET GODA LANDET) och äldreomsorg (LEVA TILLS JAG DÖR). Du har därför god allmänbildning och kan hantera våra mycket skilda ämnen, men kan även samverka väl med de experter som behövs tas in. Du är en vass processledare som tycker om att skapa engagerande deltagarprocesser, men du kommer även bygga upp ett nätverk av frilansare som kan genomföra våra workshops. Du kommer också att hantera ett ambassadörsnätverk i SE BARNEN / MIN STORY.Film and Tell är ett litet företag där man ofta får kavla upp ärmarna och hjälpa varandra. Vi jobbar aktivt för att Film and Tell ska vara en arbetsplats där vi tillsammans, med glädje, nyfikenhet och höga ambitioner, jobbar mot gemensamma mål. Vi vill att alla medarbetare utmanas och utvecklas i sin yrkesroll och som människa. Vi förväntar oss att du delar den önskan och tar aktiv del i att skapa den kultur som Film and Tell står för.Krav för tjänstenVi söker dig som har:Har hållit workshops och kan visa arbetsprover,Dokumenterade säljresultat,Mycket god allmänbildning,God förmåga i svenska, såväl tal som skrift.2021-04-04Lönen är en garanti lön om 27 000 SEK månad med rörlig del när du nått säljmål.Film and Tells affärsmål är en sund och hållbar ekonomi. Det mäts i att vi ska växa i omsättning och att det årliga resultatet ska vara minst tio procent. Om vi vid bokslut når minst tio procent i resultat delas en bonus ut.Praktiska förutsättningarArbetsplatsen finns i Stockholm. Startdatum är så snart som möjligt.Har du kompetenserna och vill jobba med oss? Då vill vi gärna att du söker tjänsten! Skicka din ansökan med ett brev, ett cv, minst tre referenser och eventuella arbetsprover till karriar@filmandtell.com . Märk mailet Workshopledare och ditt namn.Vi kommer tillsätta tjänsten så snart vi har en lämplig kandidat så vänta inte med att skicka in din ansökan!Varmt välkommen att söka!#jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-28Film And Tell ABVINDRAGARVÄGEN 1011750 STOCKHOLM5671431