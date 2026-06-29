Field Service Specialist
Randstad AB / Byggjobb / Kiruna Visa alla byggjobb i Kiruna
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en nyckelroll där du kombinerar din tekniska expertis med ett starkt säkerhetsfokus? Trivs du i en dynamisk miljö där du får lösa komplexa problem och utvecklas tillsammans med världsledande industriaktörer? Då har vi rollen för dig!
Som Field Service Specialist blir du en central länk mellan Metso och våra kunder. Du utgår från det lokala kontoret men tillbringar mycket av din tid ute i fält, tätt tillsammans med kunderna för att ge förstklassig support och tekniskt stöd. Din vardag handlar om att maximera driften och optimera utrustningen genom både akuta insatser och långsiktigt förebyggande arbete.
Ansvarsområden
• Förebyggande underhåll: Utföra tekniska inspektioner, ge rekommendationer och hjälpa kunden med avancerad problemlösning och service.
• Installation & Utbildning: Ansvara för lokala installationer, ge uppstartssupport och utbilda kundens personal i grundläggande daglig service.
• Rådgivning: Identifiera förbättringspotential och proaktivt föreslå produkter och lösningar som skapar mervärde.
• Leda underhållsstopp: Planera och leda planerade underhållsstopp där du har ett övergripande ansvar för projektet och den skiftgående personalen.
• Säkerhet & Administration: Genomföra riskbedömningar och rapportera risker som en del av vårt strikta säkerhetsarbete. Du arbetar även med sammanställningar, rapportering och faktureringsunderlag.
Vad vi erbjuder dig:
Hos Metso kompromissar vi aldrig med säkerheten – vi arbetar efter en strikt säkerhetsstandard för att du ska ha en trygg arbetsmiljö varje dag. Du blir en del av ett härligt och sammansvetsat team, men har också hela Metsokoncernens globala supportorganisation i ryggen som ett kvalificerat stöd. För att du ska få bästa möjliga start erbjuder vi en gedigen introduktion samt utbildning och certifiering genom Metsos interna certifieringssystem. Delar av denna introduktion kan komma att genomföras i Europa. Dina kunder finns främst i Malmfälten, men rollen bjuder på stor variation och resor inom Norden samt globalt förekommer. Välkommen med din ansökan till ett team som formar framtidens industri.
I denna rekrytering samarbetar vi med Randstad, Carina Fors senior rekryteringskonsult som kan svara på frågor om processen. Senaste ansökningsdag är 25 augusti 2026. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är proaktiv, utvecklingsinriktad och som triggas av tekniska utmaningar. Eftersom rollen innebär att du successivt tar mer ansvar behöver du ha förmågan att arbeta självständigt och fatta egna beslut på fältet. Samtidigt är du en lagspelare som kommunicerar och samarbetar effektivt med såväl kollegor och kunder som underentreprenörer. Vidare ser vi att du är välorganiserad och strukturerad.
Vi söker dig som har:
• En teknisk utbildning eller dokumenterad erfarenhet inom området.
• Erfarenhet inom gruvindustrin, anläggningsdrift eller industriellt underhåll.
• Svenska och engelska i tal och skrift
• Giltigt B-körkort
Meriterande:
• Van vid att läsa ritningar och tekniska specifikationer.Om företaget
Metso Minerals Systems AB
Metso is a frontrunner in providing sustainable technologies, end-to-end solutions and services for the aggregates, minerals processing and metals refining industries globally. By helping our customers increase their productivity, improve their energy and water efficiency and environmental performance with our process and product expertise, we are the partner for positive change. Headquartered in Helsinki, Finland, Metso employs over 16,000 people in close to 50 countries and sales for 2022 were about EUR 5.3 billion. The company is listed on the Nasdaq Helsinki. metso.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/b7d4f910-9127-4858-aafe-490d11a704fe
Flygfältsvägen 2, 981 41 Kiruna (visa karta
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981 41 KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Metso Minerals Systems AB Kontakt
Carina Fors carina.fors@randstad.se +46725403866 Jobbnummer
9983956