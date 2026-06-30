Field Service Engineer
Saab Aktiebolag / Budjobb / Arboga Visa alla budjobb i Arboga
2026-06-30
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vi söker nu flygplatstekniker till Saab i Arboga. Vi vet att vi skapar mening och trygghet för hela transportsektorn, vill du vara med och bidra? Tjänsten innefattar att ansvara för tillsynen som säkerställer flygsäkerhet för de system som är en del av svenska flygplatsers infrastruktur.
Din roll
Inom sektionen Airport Technology erbjuder vi tjänster riktade mot flygplatser. Vi är idag 12 kvalificerade medarbetare som har de rätta bemyndiganden som krävs för att leverera flygsäkerhetshöjande lösningar till flygplatser i Sverige. Vi jobbar både civilt och militärt och har ett brett kundunderlag, med flygplatser ifrån norr till söder.
Du kommer arbeta tillsammans med erfarna systemförvaltare och flygplatstekniker där upplärningen till stor del består av samverkan. Du får inledningsvis en dedikerad mentor där vi tillsammans tar fram en utvecklingsplan så att vi kan nå våra mål tillsammans. Du kommer vara en viktig del av att skapa trygghet och säkerställa att svenska flygplatser har den högsta flygsäkerheten. En vision som vi är stolta över - It's a human right to feel safe.
För att få utföra denna roll krävs det även att du blir certifierad och bemyndigad. Certifieringen benämns ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) och är en process där man går teorikurser, upplärning genom att gå bredvid en instruktör och till slut bli utcheckad och bemyndigad för respektive delsystem.
Du kommer i rollen som ATSEP vara ansvarig, tillsammans med våra uppdragsledare, för att driva och säkerställa att flygplatsernas system uppfyller gällande regelkrav och teknisk stabilitet. De tekniska systemen består till stor del av radio-, navigations- och meteorologisystem som är placerade hos våra kunder flygplatserna.
Du kommer att vara en del av vårt tekniska team som driver och förvaltar de kunder vi har idag. Som ATSEP kommer din roll att inte bara vara inriktad på nuvarande system utan vara med i den ständiga utveckling som sker tillsammans med våra kunder och underleverantörer. En spännande framtid.
Tjänsten innebär cirka två veckors resdagar per månad.Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga eftersom tjänsten innebär en hel del kundkontakt och många kontakter internt inom Saab. Du har goda kunskaper i engelska och svenska såväl muntligt som skriftligt samt är noggrann och systematiskt lagd.
Tjänsten innebär en hel del teknikuppföljning och samordning. Händelseuppföljning, felsökning och dagligt underhåll är de primära uppgifterna. Har du inte rätt teknisk bakgrund kommer vi säkerställa att du får rätt kunskap genom både interna och externa utbildningar. Dock är en grundkunskap i teknik nödvändig samt förmågan att tolka teknisk dokumentation avgörande för att lyckas i rollen.
En annan viktig del av arbetet med flygsäkerhetsystem är att kunna utföra riskbedömningar, varför du bör ha god analytisk förmåga och problemfritt kunna framföra strukturerade bedömningar.
Det är meriterande om du har el-/elektrikerkunskap, eller erfarenhet av flygplatssystem, radio, IT/nätverksteknik och Transportstyrelsens regelverk för flygplatser. Vi bedömer även klätterbehörighet för mast och Arbete på tak behörighet som meriterande.
B-körkort krävs.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
På grund av semestertider under sommaren kan återkoppling på din ansökan komma att dröja längre än vanligt. Vi behandlar ansökningarna löpande, men slutgiltig återkoppling kan ske först i slutet av augusti. Vi tackar för ditt tålamod och önskar dig en trevlig sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
732 47 ARBOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9984687