Sector Alarm AB / Säljarjobb / Ljungby2021-04-12Vi växer och söker nu dig som är riktig duktig på försäljning och har tekniskt intresse!Sector Alarm har växlat upp och nyligen lanserat en helt ny roll inom företaget - Field Sales Installer! Tjänsten grundar sig i att våra kunder ska få den bästa möjliga upplevelsen av Sector Alarm, genom att de får samma kontaktperson hela vägen från sälj - till installation! Här skapar vi starka och långvariga relationer så att vi kan säkerställa kundens trygghet i många år framöver.I rollen utmanas du i att ta fullständigt ägarskap över ditt arbete. Här är det bara du och din prestation som påverkar hur månadslönen blir, eller hur nöjda kunderna är med din service. Vi stöttar dig med en trygg anställning med kollektivavtal, fast grundlön och kontinuerlig coachning för att du ska nå resultat - resten är upp till dig!I rollen som Field Sales Installer kommer du bland annat:Ta ägandeskap och ansvara för kund från A till Ö. Försäljningen kommer vara ditt största fokus och ska vara någonting du brinner för eftersom du både säljer in larmet och ansvarar för kontraktsskrivningen.Genomföra kundanalyser, behovsanalyser, arbeta med merförsäljning och rådgivning på ett professionellt och pålitligt sätt.Arbeta praktiskt i form av att installera larm efter kontraktsskrivning.Du börjar arbetsdagen hemifrån och med din fullt utrustade tjänstebil tar du dig runt ute på fält till potentiella kunder och erbjuder ett kundmöte, vilket sedan genomförs hemma hos kund. Arbetstiderna är förlagda måndag - fredag, 12:00-21:00.Vad krävs för att lyckas i denna roll?Erfarenhet inom sälj är meriterande men vi tror på att rätt attityd, en vilja av stål och att du älskar försäljning är det viktigaste för oss. Att mätas och jobba mot uppsatta mål utgör en stor del av tjänsten och är någonting du trivs med.Du behöver uppfylla dessa tre grundkravDu är flytande i svenska i både tal och skriftInneha B-körkort, manuell växellådaVara prickfri i belastningsregistret hos polisenVad kan vi erbjuda dig?Den här rollen startar med en gedigen introduktion och kontinuerlig utbildning, allt för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas! Med fokus på försäljning varvas teori och praktik med coachning innan du ger dig ut på fält. Givetvis får du även utbildning i våra larmsystem och hur de installeras.Utöver detta har vi har en stark företagskultur där vi gillar att göra saker tillsammans, känner stor arbetsglädje och delar kunskap och lärdomar med varandra. Vi firar gärna våra framgångar och hittar på roliga personalaktiviteter där du får möjligheten att träffa alla dina kollegor.AnsökanVi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi tar inte emot ansökningar via mail, men vid frågor kontakta ansvarig rekryterare Malin Forser, 0738 61 94 10 / malin.forser@sectoralarm.se 2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-05Sector Alarm AB5684110