Field Operative Uppsala
Ismg (International Sales And Marketing Group) A / Servicepersonaljobb
2026-01-09
Sv:
Nu söker vi nya medarbetare till vår verksamhet i Uppsala. Tjänsten innebär att du byter batterier på elskotrar runt om i Uppsala samt utför snabba kvalitetskontroller och ibland omplacering av elskotrarna. Du utgår från vårt lager på Verkstadsgatan. Tjänsten är en behovsanställning med timlön. Det är varierande arbetstider och du ska kunna jobba kvällar, nätter och helger. Svenska eller engelska är ett krav, och vi vill också att du innehar B-körkort.
Intervjuer och anställning sker löpande.
English:
We are now looking for new co-workers for our operations in Uppsala. As an e-Scooter Field Operative you will be transporting batteries with a van to the e-scooters around Uppsala in order to change them on site. You will also perform quick quality checks on the vehicles to ensure the vehicles are in good condition and follow all local guidelines set by the authorities. You might also perform relocation of the e-scooters from time to time. The employment is a zero hour contract with hourly pay. The work times are varied and you need to be able to work evenings, nights and weekends. Speaking Swedish or English is required, you also need to have a class B drivers license.
