Field Marketer till Symetri - Bravura Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg2021-07-06Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-07-06Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Symetri. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget.Symetri hjälper innovativa företag inom bygg- och industrisektorn att optimera arbetsflöden, underlätta datahantering och förbättra kvaliteten under designens livscykel. Med över 470 medarbetare och 150 000 dagliga användare i norra Europa har de gett sina kunder experthjälp som täcker allt från 3D-modellering och simulering till produktlivscykelhantering och byggnadsinformationsmodellering. Många av deras lösningar följer Lean-principerna och fördelarna inkluderar lägre utvecklings- och produktionskostnader, minskad materialanvändning och därmed kan kunderna snabbare få ut nya produkter på marknaden. För att inte tala om att ge mer utrymme för kreativitet och bättre slutresultat. Symetri är en del av Addnode Group och bildades 1989.Du är en del av det nordiska marknadsteamet med 4 personer placerade i 3 länder. Du kommer rapportera till Head of Marketing, Manufacturing (MFG) Nordics. Du kommer också att vara en del av den globala marknadsorganisationen och jobba nära kollegor inom andra affärsområden. Symetri ser även att du delar deras grundvärderingar Passion, Teamwork, Courage och Change.Som Field Marketing kommer du att verka i nära samarbete med försäljningsavdelningen och dina nordiska kollegor inom MFG marketing. Syftet med rollen är att förmedla ett tydligt budskap gentemot Symetris kunder genom att leverera ett arbete med god kvalité. Dagliga arbetsuppgifter är att framställa content för events, kampanjer och andra aktiviteter. Du ansvarar vidare för att ta initiativ till uppdatering av hemsidan, kampanjsidor och uppföljning av kampanjer i de digitala verktygen. Vi ser gärna att du har ett intresse av att sätta dig in i kundernas verksamhet och utifrån detta utveckla aktiviteter för både det digitala och det mer personliga mötet. Slutligen förväntas du att tillsammans med teamet utveckla nya digitala sätt att engagera kunder för att öka Symetris affär.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Eftergymnasial utbildning inom marknadsföringMinst 5 års erfarenhet av marketing inom B2B där digital leadsgenererande marknadsföring varit en stor del. Gärna inom tillverkande industri alternativt IT-tjänstebolag.Flytande i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.Meriterande med erfarenhet av Adobe Suite, HubSpot, Umbraco samt något verktyg för webinarier.Meriterande med erfarenhet av att jobbat med tekniska texter och/eller film.För att lyckas i rollen är du en person som tar saker i egna händer och får saker och ting i mål på ett strukturerat sätt med ett tydligt syfte. Vidare tror vi att du är duktig på att samarbeta med andra, då företagets organisation är platt och alla arbetar nära varandra oavsett position. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och ser fram emot att få lära känna dina nya kollegor oavsett roll eller avdelning. Slutligen tror vi att du är en person som trivs i en självständig miljö, där du får driva dina arbetsuppgifter framåt och tycker om att få saker gjorda samtidigt som du bidrar till att gemensamt vidareutveckla sättet att arbeta med marknadsföring.Övrig information:Start: September 2021Plats: GöteborgLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: marknadsföring, Hubspot, Microsoft Dynamics, Salesforce, Google adwords, SEO, field marketing, digital marknadsföring, B2B, B2B, göteborg, heltid, marketing, field marketer, field marketingVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidsanställningEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-07Bravura Sverige AB5849925