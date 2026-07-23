Fibertekniker till genomförandeavdelning
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Enköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Enköping
2026-07-23
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Försvarsmakten söker två Fibertekniker med installationserfarenhet till Genomförandeavdelning IT i Enköping för att stärka vårt viktiga och kompetenta team.
Som fibertekniker i försvarsmiljö arbetar du med kritisk infrastruktur som aldrig får stanna. Du kommer till stor del arbeta självständigt i din roll vilket medför krav på att du är en driven person som kan ta självständiga beslut och har ett stort ansvarskännande. Din roll är ofta en del av olika projekt vilket innebär att du behöver vara bekväm i att jobba inom projektform samt bidra med din expertis för att projektet ska gå i mål så framgångsrikt som möjligt. Du kommer att tillhöra en sektion som primärt arbetar med IT-infrastruktur inom Enköping Garnison men också inom hela militärregion mitt.
Vi välkomnar även personer utan tidigare erfarenhet av Försvarsmakten att söka till oss.
Om verksamheten
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 2000 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och terminering av fiber samt koppar
Fibersvetsning, OTDR-mätning och dokumentation
Kontakt med kunder, projektledare och andra tekniker
Ansvara för att installationerna håller hög teknisk och visuell standardPubliceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Kunskap och erfarenhet av installation, svetsning och mätning av fiber
God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort manuell växellådaDina personliga egenskaper
Som person har du förmågan att arbeta både i team och självständigt. Du är prestigelös, hjälpsam, har god analytisk förmåga, strävar efter att arbeta med hög kvalitet. Du kan ta egna initiativ och är ansvarskännande. Du är positiv och att bemöta människor på ett bra sätt är en självklarhet för dig. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har:
Arbetat i Försvarsmakten eller totalförsvaret
Är certifierad fibertekniker
Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-infrastruktur
Erfarenhet av arbete i projektform
Erfarenhet av arbete inom IT
Vad kan Försvarsmakten erbjuda dig?
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa ryms. Hos oss är en bra balans mellan arbete och privatliv viktigt och vi erbjuder många karriärmöjligheter. Något av det vi erbjuder:
Utbildningar, certifieringar och seminarier utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
Träning på arbetstid 3 timmar per vecka och du kan även få träningskläder samt ersättning för träningsskor och startavgifter.
Flexibel arbetstid.
Semesterdagar efter ålder. 28 dagar under 31 år, därefter 31 dagar och vid 40 år 35 dagar.
Extra föräldralön vid föräldraledighet och VAB samt extra sjuklön och möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Övrig information
Anställningsform tillsvidare med sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd chef i Försvarsmakten. Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten är en civil befattning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetet är omväxlande och resor i tjänsten förekommer, då främst inom enhetens ansvarsområde. I huvudsak utförs arbetet i Försvarsmaktens lokaler i Enköping.
Upplysningar om befattningen och information om rekryteringsprocessen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Alexander Bergwall.
Fackliga företrädare
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
SACO Agnetha Landquist
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 81 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10009984