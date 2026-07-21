Fibertekniker Stockholm Natt
Felfritt AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-07-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Felfritt AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Täby
, Ludvika
eller i hela Sverige
Felfritt AB söker självgående och erfarna fibertekniker för nattarbete
Vi söker fibertekniker för kommande projekt inom fiber, opto och nätkommunikation. Rollen omfattar installation, service, underhåll, mätning och felsökning i olika typer av kommunikationsnät.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Installation och driftsättning av fibernät
Fibersvetsning och terminering
Mätning, dokumentation och kvalitetskontroll
Felsökning och felavhjälpning
Service och underhåll av fiberanläggningar
Läsning av ritningar och tekniska underlag
Vi söker dig som har
Minst 2–4 års dokumenterad erfarenhet som fibertekniker
Erfarenhet av fibersvetsning, mätning och felsökning
Förmåga att arbeta självständigt och självgående
Förmåga att planera och genomföra arbeten från start till färdig dokumentation
Ett noggrant, ansvarstagande och säkerhetsmedvetet arbetssätt
Möjlighet och vilja att arbeta natt
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Arbetet kan utföras i säkerhetskänsliga miljöer. Du behöver därför vara helt ostraffad.
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda till natt. Arbetsort varierar beroende på projekt och resor kan förekomma.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag med CV, personligt brev, gärna referenser samt relevanta utbildningsintyg och certifikat till Robin@felfritt.net
.
Märk ansökan: "Fibertekniker natt" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: robin@felfritt.net Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Felfritt AB
(org.nr 556887-7822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008258