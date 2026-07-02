Fibertekniker som vill ta nästa steg?
Övik Energi Aktiebolag / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2026-07-02
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Vill du vara vara med och bygga framtidens kommunikation? Vi söker en medarbetare som ska arbeta med beredning och projektledning inom fibernät. Du kommer att ta ansvar för planering, projektering och genomförande av fiberprojekt – med fokus på kvalitet, effektivitet och driftsäkerhet.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Tjänsten innebär att du får du en central roll i planeringen och genomförandet av arbeten inom Övik Energis fibernät. Du arbetar nära våra tekniker och entreprenörer för att säkerställa en driftsäker, modern och hållbar infrastruktur. Rollen innebär både administrativt och praktiskt arbete – där du kombinerar teknisk förståelse med god planeringsförmåga och struktur.
I rollen kommer du att:
Projektera och bereda olika typer av fiberarbeten och reinvesteringar.
Utföra fältbesök för att samla in underlag och ta fram tekniska lösningar.
Upprätta ritningar, kalkyler, materiallistor och underlag för entreprenad.
Samordna med markägare, kommuner, entreprenörer och andra ledningsägare.
Söka tillstånd och hantera avtal för mark och grävning.
Projektleda och följa upp projekt gällande tid, ekonomi och kvalitet.
Dokumentera i vårt kartsystem Digpro.
På sikt kan tjänsten även innebära beredskapstjänstgöring, där du ingår i en grupp som är redo att hantera akuta ärenden.
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har relevant teknisk eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Har erfarenhet av projektering, beredning och projektledning.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Är noggrann och strukturerad, med ett öga för detaljer.
Har B-körkort (krav), då våra siter finns på en stor geografisk yta inom kommunen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med installation av fiber samt dokumentation och användning av digitala verktyg.
Varför jobba hos oss?
På Övik Energi får du möjlighet att arbeta i en framtidsbransch där din insats gör skillnad för våra kunder och den lokala infrastrukturen. Vi erbjuder en utvecklande roll i ett litet team med bra arbetsvillkor och stöd för din kompetensutveckling. Vi värnar om en sund arbetsbelastning och en god balans mellan privatliv och arbetsliv. Så ansöker du
Skicka in din så snart som möjligt! Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta David Borgström 070-340 04 39
Kommunkoncernen ingår i ett finskt-samiskt förvaltningsområde. Vi ser varje medarbetare som en unik resurs.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övik Energi Aktiebolag
(org.nr 556019-1750), https://www.ovikenergi.se/
Sjögatan 4A (visa karta
)
891 21 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Övik Energi AB Kontakt
Helen Eriksson 072-5428904 Jobbnummer
9988880