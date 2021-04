Fibertekniker / Fälttekniker / Servicetekniker till vår kund Tra - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Norrtälje

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Norrtälje2021-04-02Har du en bakgrund som Servicetekniker / Fälttekniker / Fibertekniker?Är du händig, tekniskt intresserad och gillar att arbeta med frihet under ansvar?Vi söker dig som vill vara med på en resa utöver det vanliga på ett stabilt och expansivt företag.Känner du igen dig? Tveka inte på att söka tjänsten.2021-04-02I rollen som tekniker kommer du jobba både praktiskt och administrativt i en datacentermiljö med bland annat:HårdvaruinstallationDriftsättning genom data, kraft och fiberkablageFörvaltning och felsökningTranstema arbetar med produkter och tjänster inom kommunikationsnätet. Transtema är en av de ledande leverantörerna inom projektering, byggnation, underhåll och övervakning av infrastrukturer för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät. Företaget arbetar även med infrastruktur av molntjänster och datacenter.För att lyckas i rollen som tekniker hos vårt kundföretag ser vi att du har en utbildning inom relvant område, som lägst på gymnasienivå. Vi ser med fördel att du är tekniskt lagd.Vi tror att du som söker är social, relationsskapande, ambitiös och ordningsam som person.Skallkrav:Gymnasieutbildning alternativt praktiskt utbildning inom relevant område.Behärskar Svenska och Engelska i tal/skriftMeriterande:Arbetslivserfarenhet inom teknik, el, fiber, nätverk mmTekniskt intresseradEsa 14Heta arbetenTruckkort/traverskortSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelsePlats: StockholmLön: Enligt överenskommelseKontaktperson(er)Fernando CarrascoSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671181