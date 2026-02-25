Fibertekniker
OneTech Nord levererar pålitliga fibernät och nätverkslösningar. Vi värdesätter praktisk skicklighet, kundnära service och hög kvalitet i alla led. Som arbetsgivare erbjuder vi en trygg arbetsmiljö, kortare arbetstider vintertid och möjlighet att utvecklas genom utbildningar och certifieringar. Läs mer på onetech.nu.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Installation och anslutning av fiberkunder (änd-till-änd/FTTH).
Svetsning och fiberhantering.
Felsökning och service på existerande nät.
Fiberblåsning
Kundkontakt ute i fält och ansvar för att hålla hög kvalitet i leverans och dokumentation.Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av arbete med fiberoptik eller relevant teknisk utbildning (t.ex. el/tele/fiber).
God förmåga att läsa ritningar och följa installationsrutiner.
Problemlösande, noggrann och van vid kundkontakt.
Meriterande: utbildning i fibersvetsning, mätinstrument (OTDR), arbetsmiljö-/säkerhetsutbildningar.
Svenskt medborgarskap är ett krav.
Anställningsform och förmåner
Heltid.
Tjänsteställe: Gällivare
Viktigt: Vi erbjuder en 32 timmars arbetsvecka med full lön under perioden 1 januari-31 maj.
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar.Så ansöker du
Skicka CV och ett kort personligt brev till info@onetech.nu
Skicka CV och ett kort personligt brev till info@onetech.nu
eller kontakta oss på telefon 076-822 88 97. Skriv "Fibertekniker" i ämnesraden.
