Fibersvetsare med Terminering fiber- utbildning
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Eksjö Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Eksjö
2026-07-01
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Eksjö
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige
*
Vill du arbeta i en framtidsbransch med varierande projekt och stort eget ansvar? Nu finns möjlighet för dig som vill utvecklas som fibersvetsare i ett företag som befinner sig i en expansiv fas. Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som fibersvetsare arbetar du i kundens projekt, främst på småländska höglandet med omnejd. Tjänsten passar dig som trivs med ett praktiskt arbete, tekniska lösningar och som vill vara en viktig del i genomförandet av fiberinstallationer.
Bemmaningsuppdrag som för rätt person kan innebära direktanställning hos kund efter sex månader. Anställning hos Montico. Kollektivavtal: Installationsavtalet. Dina arbetsuppgifter
I rollen som fibersvetsare kommer dina arbetsuppgifter huvudsakligen bestå av:
Svetsning och terminering av fiber
Kabeldragning
Mätning av fiber (OTDR och dB)
Enklare blåsning av fastighetsnät
Arbetet innebär stort eget ansvar och nära kontakt med både kollegor och kund.
Vi söker dig som
Är teknikintresserad, noggrann och har ett stort engagemang i ditt arbete. Du arbetar strukturerat, är serviceinriktad och har god kommunikativ förmåga. Du behöver inte ha lång erfarenhet, rätt inställning och grundkompetens är viktigast.Kvalifikationer
B‐körkort
Utbildning i terminering av fiber
Meriterande:
BE‐körkort
Erfarenhet av fiberinstallationer
Elkompetens Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Videvägen 5A (visa karta
)
641 49 KATRINEHOLM Arbetsplats
Montico Kontakt
Anders Fernstedt anders.fernstedt@montico.se Jobbnummer
9987541