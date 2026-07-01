Fibersvetsare med CTF-certifikat

Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Eksjö
2026-07-01


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Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Eksjö, Nässjö, Ydre, Vetlanda, Kinda eller i hela Sverige

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Är du en engagerad fibersvetsare som vill arbeta i ett växande företag med spännande projekt? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg och bidra med din kompetens inom fiberteknik.

Publiceringsdatum
2026-07-01

Om tjänsten
I rollen som fibersvetsare kommer du att arbeta i olika kundprojekt, främst på småländska höglandet. Du blir en viktig del av teamet och arbetar med installation och kvalitetssäkring av fiberlösningar
Bemmaningsuppdrag som för rätt person kan innebära direktanställning hos kund efter sex månader. Anställning hos Montico. Kollektivavtal: Installationsavtalet.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

Svetsning av fiber
Kabeldragning
Mätning av fiber (OTDR och dB)
Mindre blåsning av fastighetsnät

Arbetet ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och ett kvalitetstänk i varje moment

Vi söker dig som

Är teknikintresserad, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta självständigt. Du är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och vill leverera ett professionellt resultat i varje uppdrag.

Kvalifikationer
B‐körkort
CFT‐certifikat

Meriterande:

BE‐körkort
Erfarenhet av fiberinstallationer
Elkompetens

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico HR Partner AB (org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Videvägen 5A (visa karta)
641 49  KATRINEHOLM

Arbetsplats
Montico

Kontakt
Maria Mikai
maria.mikai@montico.se

Jobbnummer
9987538

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