Fibersvetsare med CTF-certifikat
Montico HR Partner AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Eksjö Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Eksjö
2026-07-01
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, Nässjö
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Är du en engagerad fibersvetsare som vill arbeta i ett växande företag med spännande projekt? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg och bidra med din kompetens inom fiberteknik.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
I rollen som fibersvetsare kommer du att arbeta i olika kundprojekt, främst på småländska höglandet. Du blir en viktig del av teamet och arbetar med installation och kvalitetssäkring av fiberlösningar
Bemmaningsuppdrag som för rätt person kan innebära direktanställning hos kund efter sex månader. Anställning hos Montico. Kollektivavtal: Installationsavtalet. Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Svetsning av fiber
Kabeldragning
Mätning av fiber (OTDR och dB)
Mindre blåsning av fastighetsnät
Arbetet ställer krav på noggrannhet, ansvarstagande och ett kvalitetstänk i varje moment
Vi söker dig som
Är teknikintresserad, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta självständigt. Du är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta och vill leverera ett professionellt resultat i varje uppdrag.Kvalifikationer
B‐körkort
CFT‐certifikat
Meriterande:
BE‐körkort
Erfarenhet av fiberinstallationer
Elkompetens Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Videvägen 5A (visa karta
)
641 49 KATRINEHOLM Arbetsplats
Montico Kontakt
Maria Mikai maria.mikai@montico.se Jobbnummer
9987538