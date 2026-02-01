festival arbete runt i sverige
Vad roligt att du vill bli en del av vårt galna gäng!
vi är inte som en typisk arbetsplats-vi reser runt till olika städer och sprider matglädje vårt restaurang tält är fullt av energi, god mat och härliga människor, och vi hoppas att du kommer att trivas.
Här är några saker som är bra att veta!! vi är ett team som reser runt tillsamans med ca 30 andra restaurang tält, alla tält med sin egen mat kultur...
vi deltar på sveriges största festivaler så du bör vara stress tålig och kunna arbeta i team,
i våra tält säljer vi högrevs burgare phillycheese steak, mac n cheese mm vi arbetar hårt men vi glömmer aldrig att ha roligt på vägen,
Boende och resor bekostas av företaget oftast bor vi på hotell eller så hyr företaget hus i varje stad som vi besöker
ARBETSTIDER
Vi arbetar 4-5 dagar i veckan i varje stad, ca 6-8 timmar per dag i bland kan tiderna variera lite
de dagar vi är lediga finns det alltid gratis boende tillgängligt i staden vi arbetar i
RESANDE
vi åker i personal bil(minnibuss) och en lastbil som kör våra inventarier
ARBETE
VI bygger upp och tar ner tältet i varje stad fyller på våra kylar med mat som vi ska sälja. och ställer redskapen på plats det mesta är på hjul för att under lätta,.l
ARBETS UPPGIFTER
Allt i från att stå i kassan och ta emot beställningar till att stå i grillen eller preppa burgare mm
LÖN enligt överenskommelse du med stöd är också välkommen att söka
ERFARENHET!
du behöver ingen erfarenhet vi lär upp dig!
för att söka jobbet bör du vara minimum 20år fyllda -100år
vi söker 2 st grill biträden 3 st köks biträden 1st lastbils chaufför för C-kort
Arbetet börjar den 7 april 2026 till den 9okt 2026
med möjlighet till arbete under vintern
om det här låter intressant för dig har vi öppet hus på arbetsförmedlingen på Globen den 10 februari 2026 från 09.30-14,00 samt den 9 februari på arbetsförmedlingen i södertälje från 10.00-14.00 fråga efter Kdc meat ab.
du är även välkommen att maila din ansökan till meatandsweet26@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
via mail
E-post: meatandsweet26@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KDC Meat AB
