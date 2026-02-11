Feriearbete - sommaren 2026
Olofströms kommun / Fastighetsskötarjobb / Olofström Visa alla fastighetsskötarjobb i Olofström
2026-02-11
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Olofströms kommun i Olofström
Heja Olofström!
Olofströms kommun ska verka och ge bra service åt kommuninvånarna. För att kunna ge den service som kommuninvånarna förväntar sig är medarbetarna vår främsta resurs. Engagerade och delaktiga medarbetare som vågar prova nya saker och som strävar efter en bra kvalité gör Olofströms kommun till en attraktiv kommun som man vill bo i, verka i och besöka. Med en öppen och tydlig kommunikation skapar vi tillsammans ett bra arbetsklimat som lyfter välmående på arbetsplatsen. Hos oss på Olofströms kommun är det din talang, ambition och kompetens som är avgörande.
Välkommen till Olofström!
Olofströms kommun erbjuder ett antal feriearbetsplatser till ungdomar som fyller 18 år och i mån av plats till de som fyller 17 år och är folkbokförda i Olofströms kommun.
Feriearbetet anordnas huvudsakligen under tre perioder: vecka 24-27, vecka 27-30 och vecka 30-33. Startdatum och slutdatum kan variera utifrån vilken plats du arbetar på. Arbetet kan vara förlagt på vardag och helg. I föreningar kan arbete på midsommarafton förekomma. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är inom vård och omsorg, barnomsorg, fritidshem, turism, ledare på Olofströmslägret och aktiv sommar, vaktmästare, föreningsledare och kommunens centralarkiv.
För mer information se Olofströms kommuns hemsida.
En del av feriearbetena anordnas av föreningar i Olofströms kommun, då är det föreningen som ansvarar för anställningen. Olofströms kommun förmedlar platsen.Anställningsvillkor
Lön enligt avtal och timanställning som feriearbetare under tre veckor.
Sista ansökningsdag
18/3
Vid nyanställning inom Socialförvaltningen i Olofströms kommun ska utdrag ur belastningsregister för arbete i familjehem uppvisas. Du kan beställa utdrag ur belastningsregistret via länken nedan.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vision och värdegrund
Lev livet i Olofströms kommun! I hela vår natursköna kommun kan alla bo, verka och växa. Tillsammans ger vi kraft och möjlighet åt varje människa att utvecklas hela livet.
Som medarbetare hos oss är du en viktig resurs. Oavsett var du jobbar är du en representant för hela Olofströms kommun. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och arbetar efter värdeorden: mod, engagemang, delaktighet och kvalitet.
Övriga upplysningar
Olofströms kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Olofströms kommun tillämpar drogtest innan beslut om nyanställning.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Olofströms kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdfSå ansöker du
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan sker via länk på www.olofstrom.se/lediga-jobb.
Bifoga CV och personligt brev.
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt till dig som är försäljare
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/16". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olofströms kommun
(org.nr 212000-0811) Arbetsplats
Social- och funktionsstödsförvaltningen, IFO, Arbete och försörjning Kontakt
Johanna Jönsson 0454-93269 Jobbnummer
9735772