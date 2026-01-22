Feriearbetare till Domsjö Fabriker 2026
Domsjö Fabriker AB / Elektrikerjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektrikerjobb i Örnsköldsvik
2026-01-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har drygt 120 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
Vill du skaffa värdefull erfarenhet och samtidigt tjäna lite extra i sommar? Som feriearbetare inom våra avdelningar automation och fastighet, får du chansen att jobba praktiskt, lära dig nya saker och bli en del av våra härliga team. Låter det intressant? Sök nu!
Feriearbetarna utgör extraresurser i verksamheten och blir tilldelade enklare arbetsuppgifter. Feriearbete erhålls högst två somrar och sträcker sig över en ferieperiod. Ferieperioderna för 2025 är uppdelad i vecka 25-28 och 29-32.
Domsjö Fabriker strävar efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.
Som sommarjobbare får du delta i en halvdags gemensam introduktion. Där får du viktig information om vad som gäller vid anställning på Domsjö Fabriker. Vi hoppas också att du med introduktionsdagen ska känna dig varmt välkommen till att jobba hos oss!
Vi välkomnar sökande som fyller minst 17 år innevarande år enligt lagstiftningen om minimiålder. Sista ansökningsdag är den 16 februari. Observera att en stor del av kommunikationen sker via mail vilket gör att du bör bevaka din inkorg!
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss kontakt med säljare av annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300520". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Domsjö Fabriker AB
(org.nr 556579-1299), https://www.domsjo.adityabirla.com/ Kontakt
HR-utvecklare
Emma Jansson 0660-27 56 20 Jobbnummer
9698073