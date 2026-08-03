Felsökningstekniker till Bilia i Luleå
Professionals Nord Norra Norrland AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-08-03
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Är du en tekniskt kunnig problemlösare med ett öga för detaljer? Vill du arbeta med några av marknadens mest välkända bilar och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Nu söker vi en felsökningstekniker till Bilia Mercedes-Benz i Luleå – en arbetsplats där din kompetens värdesätts och din utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta i en modern verkstad med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter.
Information om företaget
Bilia är en av Europas störstahelhetsleverantörer för allt som rörbilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. De erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt enauktionssajt i Sverige.
Bilia Center Auto – Norr erbjuder nya och begagnade Mercedes och Nissan personbilar, Mercedes transportbilar och lastbilar, tillbehör och reservdelar, originalservice och reparationer samt däckhotell, bilglasreparationer och andra verkstadstjänster. De finns i Umeå, Luleå, Örnsköldsvik och Skellefteå.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Bilias räkning en felsökningstekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Bilia.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Bilias önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
(mailto:lisa.backstrom@pn.se
).
Du erbjuds:
• En varierad roll där du arbetar med modern fordonsteknik
• Möjlighet till kontinuerlig utbildning och utveckling
• Goda personalförmåner och rabatter
• En inkluderande arbetsmiljö med fokus på trivsel och välmåendePubliceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Som felsökningstekniker hos Bilia arbetar du med att diagnostisera och åtgärda mer avancerade fel på personbilar. Du blir en viktig del av verkstadsteamet i Luleå där kvalitet, samarbete och kundfokus står i centrum. Rollen innebär ett varierat arbete där du dagligen får använda din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Avancerad felsökning med hjälp av diagnosverktyg och system
• Analys av felkoder och tekniska problem
• Reparation och åtgärd av identifierade fel
• Säkerställa hög kvalitet och effektivitet i arbetet
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av arbete som fordonstekniker eller i en liknande roll med fokus på felsökning. Du har en fordonsteknisk utbildning eller motsvarande kompetens och är van att arbeta med moderna diagnossystem. Det är meriterande om du har erfarenhet av Mercedes-Benz eller andra premiumvarumärken.Kvalifikationer
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är:
• Noggrann, då arbetet kräver kvalitet och precision
• Problemlösande, eftersom du dagligen arbetar med felsökning
• Samarbetsvillig, då du är en del av ett team där man stöttar varandra
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström – lisa.backstrom@pn.se
(mailto:lisa.backstrom@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
(mailto:lisa.backstrom@pn.se
).
bilia #felsökningstekniker #fordonsteknik #diagnostekniker Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.bilia.se/norr/
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Mercedes-benz Luleå Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708 Jobbnummer
10019240