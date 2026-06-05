Felsökare/testoperatör sökes till Kitron
OnepartnerGroup Jönköping AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Jönköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Jönköping
2026-06-05
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, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vill du jobba som felsökare/testoperatör i en fabrik med arbetsmiljö i världsklass och spännande teknisk produktion i framkant? Har du erfarenhet av felsökning av elektronik? Då kan det vara just dig vi söker! Kitron söker nu felsökare/testoperatörer till sin enhet i Jönköping. Vad kan vi erbjuda dig? Du får genom en roll hos Kitron möjlighet att arbeta med spännande teknisk produktion av yppersta klass i en fabrik med en arbetsmiljö som tillhör de allra bästa i regionen.
Om Kitron
Kitron, som är Skandinaviens ledande EMS företag, arbetar med utveckling, industrialisering och tillverkning av elektronik för ledande företag inom marknadssegmenten offshore/marin, medicinsk utrustning, försvar/aerospace, energi/telekom och industri. Företaget har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tjeckiska Republiken, Kina, Indien, Malaysia och USA. Kitron har cirka 2500 anställda.
Om Tjänsten
I din roll som felsökare/testoperatör så kommer du att bidra med din kunskap och ha ett nära samarbete med teknikavdelningen. Uppgifter kommer bland annat bestå av:
Metodisk felsökning, analytiskt tänkande
Kunna läsa och förstå konstruktioner via elschema
Instrumentkompetens
Komponentkännedom
Analysera data från ex. Teststand, Labview, Boundary scan ( J-tag )
Kvalitetsuppföljning
Vem är du?
För att passa i denna roll så tror vi att du har en stor problemlösningsförmåga samt är driven och noggrann i arbetet som utförs. Som person har du även en god samarbets- och initiativförmåga då du kommer att ha ett nära samarbete med teknikavdelningen. Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse, exempelvis erfarenhet av att bygga egna datorer eller arbeta med elektronik på hobbynivåPubliceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Tekniskt gymnasium, högskola eller annan likvärdig utbildning.
Du ska ha stor datavana
Svenskt medborgarskap
Meriterande:
Tidigare yrkeserfarenhet av felsökning av elektronik
Kunskaper i att läsa elschema och kunskaper i lödning
När du blir en av oss
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vill du veta mer om tjänsten?
I denna rekryteringsprocess har Kitron valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Gustavsson johan.gustavsson@onepartnergroup.se
(mailto:johan.gustavsson@onepartnergroup.se
) eller Ida Jakobsson ida.jakobsson@onepartnergroup.se
(mailto:ida.jakobsson@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan och inte via mail.
Då de arbetar med säkerhetsklassat material så är svenskt medborgarskap ett krav för att gå vidare i processen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589)
556 52 JÖNKÖPING Arbetsplats
Kitron AB Kontakt
Senior konsultchef/Partner
Johan Gustavsson johan.gustavsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9949948