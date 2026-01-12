Fazer Gateau söker konditor till Skogås
2026-01-12
Brinner du för smak, kvalitet och hantverk? Då kan det vara dig vi söker!
Fazer Gateau söker dig som vill arbeta i ett konditori där laganda, yrkesstolthet och gemenskap står i centrum. Hos oss är det människorna som gör skillnaden. Vi tror på samarbete, respekt och att ha roligt på jobbet - även när tempot är högt.
Vad kommer du att göra?
• Arbeta praktiskt i konditoriet med tillverkning av Gateaus sortiment.
• Vara en del av ett team som planerar och genomför produktionen tillsammans.
• Bidra till en trygg, positiv och professionell arbetsmiljö.
• Följa rutiner för kvalitet, hygien och arbetsmiljö.
• Arbeta enligt rullande schema.
Vad söker vi hos dig?
• Har erfarenhet eller utbildning inom konditori.
• Är pålitlig, samarbetsvillig och lösningsorienterad.
• Har ett positivt förhållningssätt och bidrar till teamkänslan.
• Vill vara med och utveckla både dig själv och verksamheten.
Vad erbjuder vi?
• En arbetsplats där människor trivs och stannar kvar.
• Tydliga rutiner, struktur och stöd i vardagen.
• Möjlighet att växa inom Gateau och Fazer.
• Trygga villkor enligt kollektivavtal.
Hos oss får du en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på 40 timmar per vecka, med trygga villkor enligt Livsmedelsavtalet mellan Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen. Lön sätts utifrån ålder och erfarenhet. Eventuella tillägg tillkommer enligt kollektivavtal.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och attraktiva personalrabatter på Gateaus sortiment, samt på Fazers breda sortiment via onlinebutik.
Redo att bli en del av teamet?
Skicka din ansökan senast 2025-02-12. Ansökan sker enbart via formulär och urval sker löpande, så vänta inte - vi ser fram emot att höra från dig!
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika över 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 5 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till mer än 40 länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2023 uppgick till 1,2 miljarder euro.
