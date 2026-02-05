Fazer Gateau söker Deli Supervisor till Skogås
2026-02-05
Vill du kliva in i en operativ ledarroll där du får bygga upp och driva en ny deliproduktion?
Vi öppnar en ny deliproduktion i Skogås och söker nu en Deli Supervisor som vill vara med från start. Här bereds toast, mackor, sallader och andra savory-produkter till Gateaus butiker i Stockholmsområdet.
I rollen leder du den dagliga produktionen från golvet och arbetar operativt tillsammans med teamet. Du ansvarar för att arbetssätt, rutiner och tempo fungerar i praktiken och att produkterna håller en jämn och hög kvalitet. Rollen passar dig som är trygg i ditt ledarskap, trivs nära verksamheten och gillar att kombinera struktur med engagemang i en miljö där tempot stundtals är högt.
Vad kommer du att göra?
• Leda det dagliga arbetet och säkerställa effektiv och kvalitativ produktion
• Planera skift, bemanning, råvaror och dagliga flöden
• Coacha, utveckla och ge kontinuerlig feedback till teamet
• Följa upp resultat, hygienkrav och livsmedelssäkerhet
• Skapa ett tryggt arbetsklimat, arbeta aktivt med arbetsmiljö och säkerhet
• Genomföra riskbedömningar, skyddsronder och följa upp tillbud
• Samarbeta nära Production Manager och bidra till förbättringar och utveckling
Vem är du?
Du är en närvarande ledare som inspirerar genom att vara med i det dagliga arbetet. Vi tror att du har:
• 5+ års erfarenhet från livsmedelsproduktion, kök, deli eller bageri
• Erfarenhet av att leda och coacha personal i operativ miljö
• God förståelse för kvalitet, hygien och livsmedelssäkerhet
• Förmåga att skapa ett positivt, tydligt och målinriktat teamklimat
• Flytande svenska och god engelska
• Du trivs i en verksamhet som är i uppstart, är orädd för att ta beslut och gillar att bygga struktur där det behövs
Vad erbjuder vi?
• En unik möjlighet att vara med från början i en ny del av vår verksamhet
• En arbetsplats inom Sveriges största hantverksbageri, med rötter i Saltsjöbaden och inspiration från Paris
• Ett jobb där du är en viktig del av gästens dagliga guldkant
• Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
• En inkluderande arbetsplats där mångfald och olika bakgrunder är en styrka
• En trygg arbetsmiljö med fokus på kvalitet och säkerhet
Hos oss får du en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning på heltid, med villkor enligt Gröna avtalet mellan Livsmedelsarbetareförbundet och Livsmedelsföretagen. Minimilön enligt avtal är 28 595,16 kr/mån. Eventuella tillägg tillkommer enligt kollektivavtal.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, personrabatt på Gateaus sortiment och förmåner på Fazers produkter via vår onlinebutik.
Redo att bli en del av teamet?
Skicka din ansökan senast 2025-03-05. Ansökan sker enbart via formulär och urval sker löpande, så vänta inte - vi ser fram emot att höra från dig!
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt att njuta av dagens bästa stunder. Vår mission, Mat med mening, bygger på vårt unika över 130-åriga arv, djupa konsumentinsikter och innovationer för att skapa hållbara matlösningar för framtiden. Med våra ca 5 000 engagerade medarbetare fokuserar vi på konsumentprodukter, vår direkt till konsument-riktade verksamhet i Nordeuropa och export till mer än 40 länder. Vår verksamhet följer Fazers uppförandekod som baserar sig på koncernens värderingar och FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernens omsättning 2023 uppgick till 1,2 miljarder euro.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Detta är ett heltidsjobb.
