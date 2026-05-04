Fastighetsvärd (vikariat)
2026-05-04
Vill du till en arbetsplats där du får vara med och bidra till något större? Då har du kommit helt rätt. ÖBO tar ett stort samhällsansvar, med ambitionen att vara med och utveckla Örebro i många år framöver. Tillsammans skapar vi ett levande Örebro.
Nu söker vi en fastighetsvärd till område Vivalla-Baronbackarna.
Du som person
Du är en händig person som är serviceinriktad och lösningsorienterad samt tycker om att ha kundkontakter. Du är strukturerad, noggrann och tar ansvar.
Vi tror att du är en positiv och utåtriktad person som har lätt för att skapa kontakter. Du uppskattar ett omväxlande arbete där du får möjlighet att utvecklas och där du också får vara med och skapa positiva upplevelser för andra människor. Du är proaktiv, tycker om att kunna planera ditt arbete på egen hand och du gillar ordning och reda. Du tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta med andra men du kan även jobba självständigt. Du trivs med att arbeta nära våra kunder, i och runt våra fastigheter. Du är flexibel och har lätt för att snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter.
Du tycker om att vara en del av en familjär kultur där olikheter får ta plats.
Vi på ÖBO bryr oss om vem du är, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖBO arbetar utifrån vår värdegrund omtanke, ansvar och framåtanda.
Din roll
Huvuduppgiften som fastighetsvärd är att, tillsammans med dina kollegor i teamet, säkerställa förvaltningens grunduppdrag; att det är "rent, snyggt och tryggt" i det geografiska område du arbetar. Arbetet är till stor del händelsestyrt av arbetsordrar och inkommande ärenden vilket kräver en hög nivå av flexibilitet och förmåga att prioritera.
Du ansvarar för ca 500 lägenheter och har mycket kundkontakter med de hyresgäster som bor i dessa. Du genomför inflyttningsbesikt, reparationer och servicearbeten, kontrollerar fastigheterna genom ronderingar och hanterar bosociala ärenden med mera. Vid behov stöttar du dina kollegor genom att hjälpa till med andra i arbetsgruppen förekommande arbetsuppgifter, exempelvis kundtjänstbemanning och att hålla snyggt i den yttre miljön.
Genomförd gymnasieutbildning.
B-körkort.
Du har någon form av dokumenterad kunskap kring det som rollen kräver.
Erfarenhet av kundkontakter.
God förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.
Flerspråkighet är meriterande.
Meriterande är även kunskap om och erfarenhet av fastighetsförvaltning.
Anställningsform
Vikariat, heltid med start enligt överenskommelse. Registerutdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas. Urval sker löpande.
Intresserad? Hör av dig!
Annsofie Erlingmark, tf biträdande områdeschef Vivalla/Baronbackarna, 019-19 43 46.
Peter Gustavsson, facklig representant för Vision, 019-19 42 00.
Vi behöver din ansökan senast 2026-05-17. Varmt välkommen!
ÖBO (ÖrebroBostäder) är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro. I mer än 75 år har vi arbetat för att utveckla Örebro till en levande, trygg och trivsam stad - att bo och leva i. Vi gör det genom att hyra ut och förvalta närmare 23 000 bostäder och över 1 000 kommersiella lokaler. Och genom att bygga om och bygga nytt. Men vi är så mycket mer än en hyresvärd och ett bostadsbolag. Vi bryr oss - om våra hyresgäster, våra medarbetare och om världen omkring oss. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på https://www.obo.se/om-obo/jobba-pa-obo/ Så ansöker du
