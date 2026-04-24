Fastighetsvärd
Eksjöbostäder äger och förvaltar fastigheter med ca 1 200 lägenheter. Fastigheterna finns i Eksjö tätort och i Mariannelund. Eksjö Kommunfastigheter äger och förvaltar skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och kulturbyggnader i hela Eksjö kommun. Vår ambition är att skapa de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster, Eksjö kommuns verksamheter och invånarnas fritid. Välskötta och ändamålsenliga bostäder och lokaler är en viktig del av en attraktiv kommun som skapar tillväxt. Läs mer på www.eksjobostader.se
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-24
I rollen som Fastighetsvärd kommer du ingå i team av erfarna och kompetenta fastighetsvärdar som ansvarar områdesvis med ett fastighetsbestånd som består av både verksamhetslokaler och bostäder. Arbetet är omväxlande med både inre och yttre skötsel som växlar över årstiderna och felavhjälpningar av väldigt olika karaktär. Du har också ett tätt samarbete med tekniker och projektledare med inriktning mot fastighetsunderhåll.Kvalifikationer
Då en av våra duktiga fastighetsvärdar nu börjar närma sig ett välförtjänt pensionärsliv söker vi nu en ny medarbetare som kan axla denna roll. Vi söker dig som tidigare ha arbetat med fastighetsskötsel. Du är ansvarsfull och pålitlig och van att arbeta självständigt och i team.
Du ska ha bred kunskap och kännedom om det som rör fastigheter och de olika arbetsmoment som kan förekomma. Du ska även ha förmåga att självständigt strukturera och organisera ditt arbete.
Du är duktig på att följa instruktioner men också att instruera andra och dela med dig av din kunskap. Då arbetet innebär kundkontakter inom bostäder och verksamhetslokaler kommer stor vikt läggas vid dina sociala egenskaper som ska vara serviceinriktade, lösningsorienterade och tillmötesgående. Återkoppling till kollegor, entreprenörer och hyresgäster är mycket viktigt.
Du bör ha någon form av fastighetsutbildning, alternativt har du fått kunskapen genom arbetslivserfarenhet. Då området som du förväntas förvalta innehåller mycket teknik är en bred kännedom fastigheternas olika teknik mycket meriterande.
Kunskap inom VVS är meriterande.
Vi erbjuder rätt person möjlighet till personlig utveckling i ett företag som arbetar kvalitetsinriktat i enlighet med ISO 9001.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten kräver att du behärskar det svenska språket i tal och skrift och vi ser gärna att du behärskar fler språk.
Eftersom vi arbetar inom skolans område kommer vi begära utdrag ur belastningsregistret brott mot barn.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige.
Eksjöbostäder har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321599-2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Eksjö kommun
575 31 EKSJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter
Arbetsledare Drift
Ulf Johnsson ulf.johnsson@eksjo.se 038142237
