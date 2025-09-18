Fastighetsvärd - Din Chans att Göra Skillnad!
2025-09-18
Är du redo att ta dig an en dynamisk roll där du blir navet för vår kunds fastighetsförvaltning? Vi söker dig som brinner för att skapa trivsel och trygghet för våra hyresgäster. Som vår kunds nya fastighetsvärd får du en central roll med varierande och meningsfulla arbetsuppgifter där du verkligen kan göra skillnad.
Vad du kommer att göra:
Besiktningar med skarp blick: Ansvara för lägenhetsbesiktningar och bedömning av normalt slitage. Din noggrannhet är avgörande!
Ekonomi i fokus: Hantera fakturor för underhåll och reparationer samt följa upp och rapportera budgetar för respektive lägenhet.
Hyresgästernas röst: Agera som en trygg punkt för hyresgäster vid frågor om underhållsbesiktningar och hantera inkommande störningsärenden via rapport eller mejl.
Säker administration: Se till att lägenhetsnycklarna hanteras med högsta säkerhet och ordning, utöver övriga administrativa sysslor.
Systemmästare: Du kommer att jobba operativt i Fast2-systemet, men erfarenhet av andra fastighetssystem är också värdefullt.
Vem vi söker:
Vi letar efter dig som är lugn, metodisk och stresstålig. Du trivs med att ha många bollar i luften och ser inga problem med att hantera varierande uppgifter. Du har en genuint positiv inställning och älskar att ge service i världsklass, där hyresgästens behov alltid kommer först.
Viktigt för oss:
Du har ett B-körkort.
Du har tidigare erfarenhet av besiktningar eller bostadsadministration, gärna från roller som kundcenter eller felanmälan.
Du är driven och nyfiken - en person som vill utvecklas och bidra till ett starkt team.
Vad vi erbjuder dig:
Lokalt fokus: Arbetet är uteslutande i Eskilstuna, vilket ger en tydlig och stabil arbetsplats.
Ett uppdrag med potential: Uppdraget startar omgående och sträcker sig initialt till slutet av året, med eventuella möjligheter till förlängning för rätt person.
Ett starkt team: Bli en del av ett dynamiskt team och arbeta nära andra avdelningar för att ständigt lyfta vår servicenivå.
Är du redo att axla rollen som vår nya fastighetsvärd och bidra till en trygg och trivsam boendemiljö? Skicka in din ansökan idag!
