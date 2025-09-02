Fastighetsutvecklare till fastighetsenheten
Vill du vara med och utveckla Nacka?
Fastighetsenheten söker nu en person med uppgift att utveckla kommunens fastighetsbestånd och driva utredningar i tidiga skeden i befintliga fastigheter och framtida välfärdsfastigheter.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta i skärningspunkten mellan exploateringsverksamheten, planenheten, enheten för strategisk stadsutveckling, offentlig utemiljö, anläggning samt lokalförsörjning.
Ditt uppdrag kan även innefatta försäljning av fastigheter samt projektledning av utredningar och förstudier kopplade till investeringsprojekt och lokalförsörjningsarbete.
Arbetet innebär tidiga utredningar och förstudier inom olika typer av projekt kopplade till kommunens lokalbehov, för överlämning till genomförandeorganisation. Du arbetar nära verksamheterna och är driven och kreativ i att hitta de bästa lösningarna för kommunens lokalbehov.
Du ingår i gruppen mark och fastighetsutveckling inom fastighetsenheten. Gruppen består av två fastighetsutvecklare, en fastighetsstrateg och fem markingenjörer med bakgrund som bland annat jurist, lantmätare och civilingenjör.
Du rapporterar till gruppchefen för mark och fastighetsutveckling.
• Högskoleutbildning inom arkitektur, bygg, fastighet eller liknande.
• God kännedom om byggprocessens tidiga skeden och goda kunskaper inom fastighetsrätt och fastighetsekonomi.
• Vi ser gärna att du har arbetat med fastighetsrelaterade frågor i 5 - 10 år.
• Tidigare erfarenhet från arbete med affärsutveckling och gärna utveckling av samhällsfastigheter.
• Erfarenhet av fastighetstransaktioner.
• Arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha god förmåga till samarbete med andra, förmåga att ha både helhetsperspektiv och se detaljer, ha ett affärsmässigt tänk och sätta hållbarhet högt på agendan. Du behöver också vara strukturerad i ditt arbete och självständigt kunna driva ärenden och projekt till avslut.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.Om tjänsten
Heltid tillsvidaretjänst, med start enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 28 september, men vi tillämpar löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Nacka kommun, fastighetsenheten, Mark- och fastighetsutveckling Kontakt
Erik Wiberg +4687189441
