Fastighetsutvecklare
Östersunds Kommun / Byggjobb / Östersund Visa alla byggjobb i Östersund
2026-07-08
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Vill du vara med och forma framtidens kommunala fastighetsbestånd? Är du strategisk, kommunikativ och trygg i komplexa projektmiljöer där politik, verksamhet och fastighetsutveckling möts? Då kan du vara en av våra nya fastighetsutvecklare.
Om verksamheten
Sektor fastighet är en av fem sektorer inom Teknisk förvaltning i Östersunds kommun.
Teknisk förvaltning levererar tjänster inom bland annat fastigheter, vatten, renhållning och parker. Totalt arbetar cirka 700 personer här.
Sektor fastighet ansvarar för ett fastighetsbestånd på ca 500 000 kvm och har drygt 70 medarbetare. Sektorn består av en mindre stab, enheterna Fastighetsförvaltning, Fastighetsteknik och Fastighetsdrift.
Nu stärker vi vårt strategiska arbete och söker ytterligare en fastighetsutvecklare som ska arbeta kommunövergripande med utveckling av kommunens fastigheter, lokaler och investeringar.
Ditt nya jobb
Som fastighetsutvecklare arbetar du i gränslandet mellan fastigehter. verksamhet, politik och samhällsutveckling. Rollen kombinerar lokalplaneringsarbete med ansvar för investeringar och större utvecklingsprojekt.
Du kommer att arbeta både långsiktigt och operativt med frågor som påverkar kommunens utveckling under många år framåt.
I rollen kommer du bland annat att:
vara projektägare för större investeringsprojekt
driva och samordna förstudier och tidiga skeden
arbeta med kommunövergripande lokalförsörjningsfrågor
ta fram strategiska beslutsunderlag och tjänsteskrivelser
samordna dialog med verksamheter och andra förvaltningar
arbeta med långsiktig utveckling av kommunens fastighetsbestånd
delta i frågor kring markanvändning, exploatering och fastighetsutveckling
arbeta nära politisk ledning och tjänstepersoner
säkerställa att investeringar sker hållbart och kostnadseffektivt
ansvara, samordna och hålla god ordning på sektorns ramavtal
Rollen innebär många kontaktytor och kräver att du kan se helhet, prioritera strategiskt och skapa förtroende i olika sammanhang.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av fastighetsfrågor, fastighetsutveckling och/eller lokalförsörjning
God förståelse för investeringsprocesser och strategiskt utvecklingsarbete
Förmåga att arbeta kommunövergripande och skapa god samverkan
Mycket god förmånga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Relevant eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Kommunal fastighetsförvaltning
Projektledning eller projektägarskap
Samhällsbyggnadsfrågor, exploatering eller markfrågor
Strategiskt lokalplaneringsarbete
Ekonomiska analyser och investeringskalkyler
Erfarenhet av entreprenadjuridik och byggtekniska kunskaper
LOU och BAS-P/U
Vem är du?
Vi söker dig som har ett strategiskt tänkande och som trivs i en roll där du får kombinera analys, samordning och utvecklingsarbete med konkreta projekt och investeringar.
Du är trygg i dialog med både verksamheter, chefer och politiska företrädare och har förmåga att skapa struktur i komplexa frågor.
Du är en flexibel person som snabbt kan anpassa ditt synsätt och arbetssätt efter verksamhetens behov. Vi ser gärna att du tar egna initiativ, arbetar målinriktat och har förmågan att ställa om när förutsättningar eller mål förändras. Det är också viktigt att du agerar i enlighet med fattade beslut samt följer gällande regler, riktlinjer och rutiner.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och de personliga egenskaper som krävs för att lyckas i rollen.
Hos oss får du:
möjlighet att arbeta med frågor som påverkar hela kommunens utveckling. Du blir en del av en verksamhet med höga ambitioner och stor vilja att utveckla framtidens samhällsfastigheter.
Du får en strategiskt viktig roll med stor möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida investeringar.
En hälsning från din blivande chef
Välkommen till en arbetsplats där vi gör skillnad! Här får du möjlighet att bidra med din kompetens i en engagerad och trivsam miljö där vi stöttar och utvecklar varandra. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Hyggesvägen 15 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Sektorchef
Veronica Bad veronica.bad@ostersund.se Jobbnummer
9997489