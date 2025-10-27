Fastighetstekniker- fastighetsskötare-Handyman till Rosendals Trädgård
2025-10-27
Vi söker en erfaren fastighetstekniker/fastighetsskötare/handyman som vill vara med och bidra till att skapa hållbara och njutningsfulla upplevelser för våra gäster här i vår vackra trädgård. Vi har nyligen flyttat in i helt nybyggda lokaler och växthus med nya, fräscha tekniska system.
Vem söker vi?
En självgående fastighetstekniker/handyman med servicekänsla och vilja att bidra till verksamheten. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad och har bred erfarenhet av att jobba med fastighetstekniska system, så som värme, ventilation, styrsystem, brandlarm, inbrottslarm, dörrautomatik mm. Du har också ansvar för t ex sotning, systematiskt brandskydd osv. Till din hjälp har du diverse service-partners. Som fastighetstekniker hos oss ansvarar du alltså för helheten. När driften löper på utan problem drar du på dig blåstället och snickrar, lagar staket, målar trädgårdsmöbler, servar en motorsåg, rensar stuprör, besiktigar släpet - och allt annat fix som uppstår i en verksamhet som vår. Det är en fördel om du drivs av hållbarhet i alla led, såväl ekologisk som social och ekonomisk.
Bland dina arbetsuppgifter ingår:
• Ansvara för driften av vår arrenderade fastighet på Djurgården i centrala Stockholm. Dvs säkerställa att vår fastighet, våra byggnader, våra fastighetstekniska system samt våra fordon, maskiner och utrustningar i övrigt fungerar för verksamhetens behov
• Arbetsleda och ha personalansvar för vår fastighetsskötare, samt jobba nära övriga teamledare och leverantörer.
• Hålla koll på våra service-avtal och kontakt med service-partners vid behov.
• Arbeta proaktivt och strukturerat med förebyggande underhåll för att minimera akuta problem, t ex planera och genomföra ronderingar, rengöring av fläktar, byte av filter, smörja upp dörrar mm.
• Lösa eventuella uppkomna akuta problem på ett rationellt och strukturerat sätt
• Upphandla och projektleda mindre projekt
• Vid enstaka tillfällen även arbeta kväll och helg, vid t ex vid evenemang och event
Vilka är vi?
Rosendals Trädgård är beläget på Djurgården och är i grunden en handelsträdgård med park och biodynamisk odling av grönsaker, frukt och blommor. Här finns vårt lunchkafé, kök och festvåningsverksamhet som just flyttat in i nybyggda lokaler. Vi har även ett vedugnsbageri och gårdsbutik samt plantbod med växtförsäljning och en omfattande kurs- och visnings verksamhet inom trädgård och mat. Vi har över 40 års erfarenhet av biodynamisk odling, och har serverat våra gäster ekologiskt och närproducerat sedan dess. Läs mer här: www.rosendalstradgard.se/om-oss/
Krav:
• Flera års erfarenhet av självständigt arbete med fastighetsteknik och fastighetsskötsel
• Tala och skriva svenska och engelska obehindrat
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet från arbetsledande roll
Anställningsform:
Tillsvidareanställning på 50%, vi tillämpar 6 månaders provanställning, enligt kollektivavtal. Vi erbjuder kostförmån (lunch på ekologiska råvaror lagad på plats), friskvårdsbidrag, förmånliga personalrabatter i trädgårdskafé, gårdsbutik och Plantbod samt möjlighet att delta i vårt kursutbud i mån av plats.
Är du den vi söker?
Välkommen att maila CV + personligt brev till personal@rosendalstradgard.se
Skriv "Fastighetstekniker" i ämnesraden. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Välkommen att söka till Stiftelsen Rosendals Trädgård - en oas för växande, hållbarhet och njutning, bara ett stenkast från Stockholms innerstad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: personal@rosendalstradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetstekniker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Rosendals Trädgård
, https://www.rosendalstradgard.se/
Rosendalsterrassen 12 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Körkort
