Kommer & Installerar Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Växjö2021-06-28Vill du alltid bli lite, lite bättre? Får du energi av omväxling och snabbt tempo? På Kommer & Installerar är vi teknikproffs som gör jobbet ordentligt. Vi kan ta oss an spännande uppdrag som få andra företag klarar. Nu söker vi en vitvarumontör till Växjö.Om jobbetSom vitvarumontör på Kommer & Installerar arbetar du självständigt i många olika typer av uppdrag. Ingen dag är den andra lik! IDina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:Nära samarbete med kunder samt kollegorKundbesökInstallera vitvaror samt tvätt utrustningRollen som vitvarumontör på Kommer & Installerar innebär att du kommer att arbeta med fältservice i Växjö med omnejd där du kommer att Installera våra kunders vitvaror och tvätt utrustning.Våra kunder är bland annat byggföretag, försäkringsbolag, fastighetsägare, fastighetsförvaltningsbolag och kommuner.Vem är du?Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbeteB-körkort är ett krav för tjänsten då arbetet sker i Växjö med omnejd.Du ska ha god förmåga i svenska i både tal och skrift. Eftersom du kommer att arbete ute i fält hos kunden är det viktigt att du har en hög servicekänsla, är social och framåt och inte rädd att ta i när det krävs. Du motiveras av att arbeta med andra människor och att skapa och bibehålla goda relationer såväl internt som externt.För att passa för tjänsten är det viktigt att du är flexibel, självständig, ansvarstagande och nyfiken på att lära dig nya saker. Som person vill du alltid leverera resultat med hög kvalitet. Du är kommunikativ och trivs att arbeta på ett strukturerat sätt.Intresserad?Varmt välkommen med din ansökan senast 27 Juli 2021.Passar du in på profilen, tveka inte att ansöka redan idag! Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.2021-06-28Sista dag att ansöka är 2021-07-27Kommer & Installerar Sverige ABArabygatan 5135246 VÄXJÖ5832638