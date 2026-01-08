Fastighetstekniker (Vikariat) - Ronneby, Blekinge
Fastighetstekniker (Vikariat) - Ronneby, Blekinge | Studentbostäder i Norden
Period: 1 april 2026 - 30 september 2027
Gör skillnad i vardagen för studenter! Vi söker en serviceinriktad, självgående fastighetstekniker som vill vara vårt ansikte utåt och skapa trygga, välskötta boendemiljöer i Ronneby.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som vikarierande Fastighetstekniker hos Studentbostäder i Norden blir du en del av ett sammanhållet team i Kristianstad/Ronneby. Vi drivs av våra värdeord Ansvarsfulla, Öppna och Framåtlutade - hos oss får du påverka, utvecklas och vara med på en spännande resa.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Vara länken mellan förvaltning och hyresgäster
Nyckel hantering, kundkontakt och informationshantering
Skapa trivsel och gemenskap genom arrangemang
Hantera felanmälningar, utföra besiktningar och kontroller
Upprätta debiteringsunderlag
Följa upp entreprenörer inom yttre skötsel
Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett växande bolag där du kan påverka och utvecklas. Vi arbetar långsiktigt och skapar en dynamisk arbetsmiljö där möjligheter och innovation står i fokus.Kvalifikationer
Erfarenhet av administrativt arbete och datorvana
Bakgrund inom fastighetsteknik, service, skötsel eller liknande
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska och engelska - ytterligare språk är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är social, engagerad och självgående. Du brinner för service, har god kommunikationsförmåga och skapar långsiktiga relationer.Så ansöker du
Vill du vara med på vår resa att bli Nordens största studentbostadsbolag?
Urval sker löpande - sista ansökningsdatum är 31 januari 2026.
Läs mer om oss på: www.sbsstudent.se
Frågor: Servicechef Daniel Sandberg - daniel.sandberg@sbsstudent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ronneby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentbostäder i Norden AB (publ)
(org.nr 556715-7929), http://www.sbsstudent.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Studentbostäder i Norden - Ronneby Kontakt
Sevicechef
Daniel Sandberg daniel.sandberg@sbsstudent.se 0707865470 Jobbnummer
