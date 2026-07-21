Fastighetstekniker väg mark och park - Gotland
Fortifikationsverket / Fastighetsskötarjobb / Eskilstuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Eskilstuna
2026-07-21
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Fortifikationsverket söker en fastighetstekniker till Gotland. Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Gotland och har ett geografiskt område som täcker hela ön. Är du nyfiken, gillar att lära sig nya saker och lösa problem, är driven och serviceinriktad person som vill jobba med ett annorlunda fastighetsbestånd? Tycker du om att möta människor och att samarbeta? Läs vidare och se om det är dig vi behöver.
Fortifikationsverket är en statlig myndighet och vårt uppdrag är att se till att det finns säkra fastigheter och vägar för att vi ska kunna skydda Sverige i händelse av kris eller krig. Våra hyresgäster är Försvarsmakten och olika statliga- och försvarsnära myndigheter. Vårt fastighetsbestånd är brett och består av många olika typer av fastigheter och övnings- och skjutfältsområden.
Din vardag – bidra till totalförsvaret
Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Gotland och har ett geografiskt område som täcker hela Gotland. Nu söker vi ytterligare fastighetstekniker med inriktning väg, mark och park. Du kommer att utföra tillsyn och skötsel på vägar, planer och anordningar inom övnings- och skjutfält. Du arbetar med en blandning av maskinkörning och handarbete exempelvis redskap, röjsåg och motorsåg samt administrativa uppgifter. Du kommer även att arbeta med felavhjälpande och planerat underhåll och tilläggstjänster samtidigt som du tillsammans med gruppen utvecklar och förbättrar arbetssätt och rutiner. Arbetet innebär många kund- och entreprenörskontakter, du arbetar säkert och effektivt, både självständigt och i grupp. Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på lägst gymnasienivå. Du har även körkort BE och har maskinutbildning inom redskapsbärare, motorsågskort samt röjsåg. Vidare har du goda datakunskaper och kan självständigt arbeta i administrativa IT-stödsystem. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har körkort C, CE, förarbevis för hjullastare, grävmaskin eller behörighet för växtskyddsmedel eller arbete på väg. Det är även meriterande med kunskap om något eller flera av följande: svets- eller reparationer, vana att utföra grusvägsunderhåll, beställarvana mot entreprenad, skyliftsutbildning och kunskap om Trafikverkets vägunderhåll. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen som fastighetstekniker vet vi att du behöver ha god samarbetsförmåga och ett kommunikativt arbetssätt. Du är strukturerad och kan snabbt hitta lösningar på uppkomna problem. Du kan också hantera stress på ett konstruktivt sätt.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1500 trevliga och professionella kollegor runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Läs mer om vårt erbjudande på vår hemsida.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Gotland. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV senast den 16 augusti 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder CV och urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Vi vill ha din ansökan på svenska. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Christer Hallin 010-44 44 444 eller rekryteringsspecialist Louisa Björklund 010-44 45 804 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
632 17 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
10008007