Fastighetstekniker till vårt Fastighetsbolag!
Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB
2026-01-28
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB i Leksand
Som fastighetstekniker har du en central roll i att säkerställa en serviceinriktad och effektiv fastighetsskötsel. Du ingår i ett team med fastighetsskötare, fastighetstekniker och driftledare som tillsammans ansvarar för driften av Fastighetsbolaget Nils Skoglunds egenägda och externa skötselobjekt.
Du ansvarar för ett antal egna fastigheter där du sköter löpande tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av samtliga värme-, ventilations- och kylsystem samt övriga tekniska och allmänna utrymmen. Du har ett delegerat ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet på dina objekt.
Du ser till att inkomna felanmälningar åtgärdas enligt Skoglunds rutiner, samt arbetar för att minimera skadeverkningar för hyresgäster och fastighetsägare. Du ansvarar själv för kontakter med hyresgästen och återrapportering när felet är avhjälpt.
I rollen ingår även rondering och löpande tillsyn av dina fastigheter samt åtgärdande av identifierade brister. Du arbetar både med planerat underhåll och proaktiva åtgärder.
Du genomför besiktningar i samband med in & utflyttning av bostäder.
Din profil och dina erfarenheter
* Du har erfarenhet från arbete som fastighetstekniker eller annan motsvarande arbetslivserfarenhet. Alternativt att du har en genomförd yrkesutbildning inom fastighetsskötsel.
* Tjänsten kräver administration av serviceärenden. Du har god datavana och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg. Erfarenhet av Vitec Teknisk förvaltning är meriterande.
* Du ska vara lösningsorienterad och praktiskt lagd för att på bästa möjliga sätt kunna uppfylla hyresgästernas behov och leverera god kvalitativ service. Det är viktigt att du har bra social kompetens och är lyhörd för att kunna bemöta hyresgästerna på ett professionellt sätt. Det ligger i våra värderingar att ständigt vilja bli bättre och utvecklas. Därav är det också viktigt att du trivs med att arbeta i föränderlig miljö som kräver snabb anpassning till nya förutsättningar.
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Övrig information
* Din utgångspunkt är i Leksand men arbete på andra orter inom vårt bestånd kan komma att förekomma. Beredskap ingår i tjänsten.
* För att du ska kunna erbjudas och tillträda tjänsten kommer vi att göra en registerkontroll.
* B-körkort är ett krav, i tjänsten finns servicebil att tillgå.
* Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Familjeföretaget Skoglunds i Leksand grundades 1891 och består av Skoglunds Bygg, Skoglunds Fastigheter, Skoglunds Måleri, Leksands Maskinpartner samt AB Mora Byggservice. Vi är verksamma i hela Dalarna med en tyngdpunkt i Siljansområdet.
Vi är totalt ca 170 anställda och omsätter ca 500 mkr. Vi eftersträvar långa relationer med våra kunder, leverantörer och medarbetare Vår vision är att ha branschens nöjdaste kunder och stoltaste medarbetare.
Vårt fastighetsbolag äger och förvaltar ett femtiotal fastigheter med en total yta om ca 105.000 kvm, fördelat på ca 670 bostäder och 160 kommersiella lokaler. Inom beståndet finns allt från små kontorsrum för egenföretagare till förskolor, hotell, köpcentrum och myndighetslokaler.
• B (Personbil) Ersättning
