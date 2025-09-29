Fastighetstekniker till Tranås och Vaggeryd/Huskvarna
2025-09-29
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare som tillsammans med 74 medarbetare förvaltar ca 7400 lägenheter i hela landet. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.
Vi söker två erfarna fastighetstekniker, en till Tranås och en till Vaggeryd/Huskvarna. Vi erbjuder ett varierande jobb med stora möjligheter att påverka sina arbetsdagar!
Vad innebär jobbet?
Rollen innebär tekniska arbetsuppgifter varvat med klassisk fastighetsskötsel. Man jobbar med allt från kundtjänst, löpande fastighetsskötsel, reparationer och service, till en del administration. Trädgårdsskötsel och snöröjning ingår också i tjänsten - helt enkelt allt som behövs för att vårda våra fastigheter, områden och hyresgäster på bästa sätt!
I uppdraget ingår även att, vid behov, utföra arbete på andra fastigheter i regionen, dvs förutom i Tranås eller Vaggeryd/Huskvarna, även i Motala.
Vem är du?
Du har relevant gymnasieutbildning. Erfarenhet av VVS, el, bygg eller ventilation är meriterande. Goda kunskaper i hantering av fordon och maskiner är en klar fördel, och B-körkort är ett krav. Våra arbetsflöden är digitaliserade så god datorvana är en förutsättning.
Du som person är en problemlösare med hög arbetsmoral. Du är stresstålig och har känsla för ordning och reda. Du behöver vara serviceinriktad då jobbet innebär mycket kontakt med både hyresgäster och leverantörer. Vi ser gärna att du tar egna initiativ och kan planera din arbetsdag på ett effektivt sätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning 6 månader. Du rapporterar till vår Förvaltare. Vi söker en Tekniker med placeringsort Tranås och en med placeringsort Huskvarna/Vaggeryd, och det är en stor fördel om man bor inom rimligt pendlingsavstånd.
Låter det som ett jobb för dig?
Skicka din intresseanmälan senast den 31 oktober till jobb@klarabo.se
- men urval sker löpande så hör av dig redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
