Fastighetstekniker till Martin & Servera i Umeå - Martin & Servera AB

Martin & Servera AB / Fastighetsskötarjobb / Umeå2021-04-21Vi söker dig som är intresserad av innovativ teknik och drivs av att hitta långsiktiga, hållbara lösningar och förbättringar.Vad kommer du att göra?Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga driften och tillsynen av vårt lager i Umeå samt vår rangering i Luleå. Arbetet innebär skötsel, tillsyn och underhåll men även förebyggande arbete i våra fastigheters inre och yttre miljö. Du kommer att utföra enklare fastighetsreparationer, inköp av material, kontroller, felsökningar och analyser, driftoptimering och energieffektivisering av installationer, åtgärda felanmälningar, el, styr- och regler med kringutrustning.Som fastighetstekniker är ingen dag den andra lik, arbetet är varierande och det innebär att både hantera förberedda och oförberedda händelser som kan ske och behöver lösas omgående. I många delar gäller det att samarbeta tätt ihop med sin arbetsgrupp men även med leverantörer/entreprenörer och andra funktioner för att på bästa sätt lösa de utmaningar som uppstår. Du ansvarar därmed för en god service till övriga avdelningar och prioriterar självständigt de uppdrag som ska utföras.Detta ställer krav på att du trivs att arbeta med planering, kommunikation och uppföljning, att du är mål- och resultatorienterad och att du vill jobba i ett företag och på en arbetsplats som ständigt utvecklas.Vad söker vi hos dig?Du har dokumenterad utbildning med inriktning mot fastighetsdrift.Du har tidigare arbetat som fastighetstekniker/fastighetsskötare eller på annat sätt har tillgodogjort dig kunskap inom området.Det är en stor fördel om du har specialkompetens inom VS, ventilation, el, styr- och regler eller kylaB-körkort är ett krav och har du även liftutbildning och truckkort är det positivtDu serviceinriktad, noggrann och trivs med att arbeta självständigt.Fastighetsarbete är ett fysiskt arbete där kroppen är igång stora delar av dagen, så det är viktigt att du är en person som gillar att röra på dig.Din arbetsplats:På lagret i Umeå är vi ca 200 medarbetare. Du kommer att jobba i nya, ljusa och fräscha lokaler. Vi har en trevlig, kamratlig och informell stämning, det här är en arbetsplats där allas röst är viktig. Vi har en miljö med daglig visuell styrning och ett ständigt förbättringsarbete - hur kan vi göra saker hållbarare, smartare, tydligare, säkrare, bättre, enklare och roligare.Då vi vill dra nytta av samarbetsmöjligheter inom fastighetsfunktionen kan resor till övriga lagerorter och rangeringar förekomma vid behov.Du får ta del av uppskattade personalförmåner såsom ett generöst friskvårdsbidrag som kan användas till tex träningskort eller massage, en uppskattad frukost/lunchsubvention samt tillgång till gym.För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester på alla arbetsplatser.UrvalsprocessenMartin & Servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen. Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven påett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Mycket av vår kommunikation, så som tex intervjuer, hålls på svenska, men personlighetstesten kan du göra på det språk du är mest bekväm med. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här. Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas)Sysselsättningsgrad: HeltidArbetstider: Dagtid, beredskap under kvällar och helger ingår i tjänstenTillträde: SnarastBolag: Martin & Servera Logistik ABAdress: Godsvägen 12, UmeåKontakt: För frågor om tjänsten kontakta Mikael Kempe, fastighetschef, 070-818 30 76. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta Linda Sörman, HR-partner 070-548 16 71Facklig företrädare Unionen: Beatrice Rehn, 090-171668Sista dag att ansöka är 2021-05-05Martin & Servera är en svensk, familjeägd koncern och Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Vi är sammanlagt över 3 000 medarbetare i koncernen och finns lokalt över hela Sverige. Vi erbjuder råvaror, utrustning, drycker, tjänster och utbildningar till våra kunder, som är allt från stora restaurang- och hotellkedjor till det minsta lokala bageriet.Martin & Servera består av Martin & Servera AB, Martin & Servera Logistik, Martin & Servera Restaurangbutiker, Martin & Servera Restauranghandel, Galatea, Still Sparkling Solutions, Grönsakshallen Sorunda, Fiskhallen och Fällmans Kött.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-21Individuell lönSista dag att ansöka är 2021-05-05Martin & Servera AB5709082