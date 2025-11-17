Fastighetstekniker till Jordbro
Victoriahem AB / Fastighetsskötarjobb / Haninge Visa alla fastighetsskötarjobb i Haninge
Vill du vara med och skapa trivsamma hem?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad fastighetstekniker till vårt team i Jordbro! Vill du bli en nyckelspelare i att säkerställa en trygg och välfungerande boendemiljö för våra hyresgäster? Då det det vara dig vi söker!
Om rollen
Som fastighetstekniker har du en viktig roll i det dagliga underhållet av våra fastigheter. Du ansvarar för reparationer, felsökning och service hos våra hyresgäster och i fastigheten i stort. Du är en del av ett team där vi tillsammans skapar värde genom hög service och god kontakt med våra hyresgäster.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Reparation och service
Generellt felavhjälpande underhåll
Ronderingar och tillsyn för att förebygga problem
Medverkan i systematiskt brandskyddsarbete
Deltagande i områdesaktiviteter för att stärka gemenskapen i området
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett stort intresse för service. Du är strukturerad, arbetar självständigt och trivs i en roll där du har kontakt med många människor. Ditt arbete gör skillnad varje dag!
Vi ser gärna att du har:
Arbetslivserfarenhet från roll som fastighetstekniker, reparatör eller liknande, alternativt annan erfarenhet eller utbildning som vi bedömer likvärdig
B-körkort (manuellt)
Goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande
Erfarenhet inom vvs och/eller vitvaror är meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är en lagspelare som trivs med att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt. Du är serviceinriktad och förstår helheten i att alla behöver ta sitt ansvar och leverera hög service varje dag.
Vi erbjuder
Läs mer om oss och vad vi erbjuder som arbetsgivare på vår hemsida.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Jordbro
Bakgrundskontroll och personlighetstest via Alva Labs ingår i rekryteringsprocessen Publiceringsdatum2025-11-17Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor? Kontakta förvaltare Benny Hesselgren på benny.hesselgren@victoriahem.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victoriahem AB
(org.nr 556695-0738) Arbetsplats
Victoriahem Kontakt
Benny Hesselgren 0707564717 Jobbnummer
9607192