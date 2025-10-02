Fastighetstekniker till City och Söderort - Alova Fastighetsteknik AB
2025-10-02
Alova Fastighetsteknik AB erbjuder tjänster inom fastighetsteknik, styrteknik och energiteknik. För att ge sina kunder en förtroendefull leverans kombinerar Alova teknik med hög service och tillsätter en dedikerad organisation anpassad för uppdragets förväntningar.
Till nya uppdrag i centrala och södra Stockholm söker Alova nu Fastighetstekniker med några års erfarenhet inom yrket och hög servicekänsla. De nya uppdragen omfattar tjänster inom bostäder och kommersiella fastigheter.
Vi söker en Fastighetstekniker till kommersiellt uppdrag på södra sidan av Stockholm och en Fastighetstekniker till uppdrag främst inom bostäder till centrala Stockholm!
Som Fastighetstekniker planerar du din vardag på egen hand och utför uppdrag självständigt eller tillsammans med dina kollegor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av förebyggande- och felavhjälpande underhållsarbete av uppdragens fastigheter. Alova värdesätter kundvårdsarbetet högt och har långvariga kundrelationer tack vare högt fokus på teknik och service.
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande med ett stort tekniskt intresse och du har förmågan att arbeta lösningsorienterat. Vidare tycker du om och motiveras av ett omväxlande och varierande praktiskt arbete med dagar fyllda av underhållsarbete och kundservice.
Ansvara för drift, skötsel och avhjälpande underhåll av installationer i allmänna-, och tekniska utrymmen
Ansvara för att hyresgästerna får en god inomhuskomfort
Upprätthålla en god energihushållning
Utföra avhjälpande underhåll på installationer och i allmänna utrymmen
Medverka vid myndighetsbesiktningar
Ansvara för SBA-arbete (systematiskt brandskyddsarbete)Erfarenheter
1-3 års praktisk erfarenhet i fastighetsbranschen
1-2 års erfarenhet av arbete inom serviceyrket
God kunskap inom VVS och fastighetsteknik
Minst 1-årig utbildning inom fastighetsteknik
Goda kunskaper inom Officepaketet
Meriterande:
Utbildning inom fastighetsautomation eller liknande
Elbehörighet
Körkort B
Ansökan:
Tjänsterna är heltidstjänster och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut - skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina Hjertonsson på telefon 070-3921600.
För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
