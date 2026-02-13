Fastighetstekniker till Bodens Energi
2026-02-13
Var med och skapa hållbara fastigheter lokalt, långsiktigt och meningsfullt
Vill du arbeta som fastighetstekniker i en verksamhet där hållbarhet genomsyrar vardagen, i beslut, arbetssätt och utveckling? På Bodens Energi blir du en del av en lokal organisation som tar ansvar socialt, ekonomiskt och ekologiskt, både idag och för kommande generationer.I rollen bidrar du till att fastigheter är trygga, välskötta och fungerar effektivt. Ditt arbete gör konkret skillnad för människor, miljö och samhälle.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som fastighetstekniker arbetar du med fastighetsautomation samt skötsel och underhåll av värme-, ventilations- och kylsystem på Kraftvärmeverket. Med stor frihet under ansvar driver och medverkar du i projekt såsom ombyggnationer, förbättringar och effektivisering av tekniska system.
Du tillhör el- och automationsavdelningen och har ett nära samarbete med kollegor i samtliga projekt. Samverkan sker även med fastighetstekniker inom mek- och underhållsavdelningen.På sikt kan tjänsten utvecklas till att även omfatta ansvar för brandlarmsystem och belysning.
Anställningens omfattning: Heltid
Om dig
Du har gymnasial utbildning inom el eller fastighetsautomation och erfarenhet av arbete med fastigheters värme- och ventilationssystem. Praktisk erfarenhet av elarbete och automationssystem är meriterande. B-körkort krävs.
Som person är du positiv, engagerad och strukturerad, med förmåga att planera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är prestigelös, samarbetsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer både internt och externt. Stor vikt läggs vid din vilja att utvecklas, bidra och samverka med andra.
Om Bodens Energi
Bodens Energi är en energikoncern där fjärrvärme, elhandel, elproduktion och administration bedrivs i moderbolaget Bodens Energi AB. Det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB ansvarar för elnätet för cirka 17 000 kunder samt viss entreprenadverksamhet i kommunen.Verksamheten präglas av ett starkt lokalt engagemang och ett tydligt hållbarhetsfokus socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Målet är att vara en stabil och långsiktig aktör som bidrar till utvecklingen av Boden och ett hållbart samhälle. Så ansöker du
Redo att ta steget? Skicka in din ansökan och bli en del av ett team som värdesätter mångfald och jämställdhet. Olika erfarenheter och perspektiv bidrar till utveckling och kvalitet.
I denna rekrytering samarbetar Ursviken med oss på OnePartnerGroup men du kommer att bli anställd direkt av Bodens Energi.
Vid frågor vänligen kontakta Peter Nilsson Sandlund 070 549 94 82 eller Johanna Forsell på 072 215 63 08 Sista ansökningsdag är 2026-02-12. Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
