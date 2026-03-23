Fastighetstekniker till Bjuvsfastigheter
Var med och utveckla framtidens bostäder och samhällsfastigheter.
Vill du arbeta i en roll där teknik, problemlösning och service möts?
Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad fastighetstekniker som vill vara med och bidra till ett professionellt och hållbart fastighetsägande i Bjuv.
Hos oss får du en viktig roll i arbetet med att skapa trygga och välskötta bostäder och samhällsfastigheter för våra hyresgäster.Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
AB Bjuvsfastigheter bildades våren 2024 och samlade fastighetskompetensen från både bostadsbolaget och kommunen. Organisationen är idag 23 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att bedriva en professionell och effektiv förvaltning och utveckling.
Bolaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på affärsmässighet, energieffektivisering, kundnöjdhet och digitalisering. Därför söker vi nu en engagerad och lösningsorienterad fastighetstekniker.
Rollen
Som fastighetstekniker hos oss är du en viktig del i den dagliga förvaltningen av våra fastigheter. Du arbetar nära förvaltare och kollegor och ansvarar för både felavhjälpande och planerat underhåll.
Arbetet är varierat och innebär både självständigt arbete och samarbete i team. Du bidrar aktivt till att våra fastigheter fungerar väl, håller god kvalitet och utvecklas över tid.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantera felanmälningar och genomföra reparationer
Utföra planerat underhåll och förebyggande åtgärder
Genomföra tillsyn och SBA-ronderingar
Medverka vid inköp av varor och tjänster i samråd med förvaltare
Kvalitetskontrollera utförda arbeten
Bidra till utveckling och förbättring av våra bostadsområden och samhällsfastigheter
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, är lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar.
Du är strukturerad i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta med både kollegor, entreprenörer och hyresgäster.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Gymnasial utbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande
Några års erfarenhet av fastighetsskötsel eller tekniskt underhåll
God datorvana och gärna erfarenhet av fastighetssystem som exempelvis Vitec Teknisk Förvaltning eller DeDu
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är kunskaper inom hyresjuridik, ekonomi eller tekniska system inom fastigheter.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du:
Ansvarstagande och självgående
Lösningsorienterad och initiativrik
Prestigelös och flexibel
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
Du trivs i ett arbete där dagarna varierar och där du får vara med och göra skillnad i våra fastigheter.
Vi erbjuder
Hos Bjuvsfastigheter får du:
En viktig roll i ett bolag i utveckling
Ett engagerat team med korta beslutsvägar
Möjlighet att arbeta självständigt och utvecklas i din yrkesroll
Ett gott arbetsklimat där vi hjälper varandra att lyckasSå ansöker du
Låter detta som en roll för dig?
Skicka din ansökan och CV senast 5 april 2026.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Skicka ansökan till hej@bjuvsfastigheter.se
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Lars Johansson, Fastighetsförvaltare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Skicka in CV och personligt brev till hej@bjuvsfastigheter.se
E-post: hej@bjuvsfastigheter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Fastighetstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bjuvsfastigheter
(org.nr 559462-2960)
Mejerigatan 1 (visa karta
)
267 34 BJUV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjuvsfastigheter, AB Jobbnummer
9813571