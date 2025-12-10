Fastighetstekniker till Axcell Fastighetspartner i Oskarshamn!
Axcell Fastighetspartner AB / Fastighetsskötarjobb / Oskarshamn Visa alla fastighetsskötarjobb i Oskarshamn
2025-12-10
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axcell Fastighetspartner AB i Oskarshamn
, Västervik
, Kalmar
, Vetlanda
, Uppvidinge
eller i hela Sverige
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Vi söker en driven fastighetstekniker till Axcell Fastighetspartner i Oskarshamn, en roll för dig som är ansvarstagande, serviceinriktad och målmedveten. Du trivs i ett högt tempo, är stresstålig när vardagen kräver det och har alltid kundens bästa i fokus. Har du dessutom ett säljintresse och gillar att skapa goda relationer är du precis den vi letar efter. Låter detta som du? Ansök då redan idag!
"Mitt namn är Mats och jag arbetar som driftchef på Axcell Fastighetspartner. Jag är tydlig, stöttande och tror på frihet under ansvar. Jag är kravställande men rättvis, när vi har byggt upp förtroendet delegerar jag gärna så du får växa och ta egna initiativ. Välkommen med din ansökan!" - Mats Rydman, Driftchef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Servicearbeten
• Reparationer
• Underhållsarbeten
• Installationer
• Fastighetsronderingar
• Driftoptimeringar
• Driva mindre förbättringsarbeten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Utbildning inriktad mot fastighetsteknik/intilliggande branscher eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet inom styr och regler
Som fastighetstekniker hos Axcell Fastighetspartner är du en engagerad problemlösare som trivs med en roll där kontakten med både kunder och kollegor är central och där hög serviceförmåga är ett krav. Du tar egna initiativ, arbetar gärna med frihet under ansvar och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Teamet består av tre fastighetsskötare, en tekniker och en driftchef i Oskarshamn samt en fastighetsskötare och en tekniker i Västervik, och tillsammans samarbetar vi för att leverera hög kvalitet och skapa långsiktiga kundrelationer. Vi söker dig som är prestigelös, framåt och social, och som trivs i rollen som fastighetstekniker.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Oskarshamn
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Mats Rydman mats.rydman@axcell.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-01-10
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axcell Fastighetspartner AB
(org.nr 556535-3421) Arbetsplats
Axcell Fastighetspartner Jobbnummer
9637864