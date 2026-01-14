Fastighetstekniker till Axcell Fastighetspartner i Linköping/Norrköping!
2026-01-14
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 700 medarbetare.
Vill du ha en varierad roll där du får ta stort eget ansvar och arbeta självständigt? Som fastighetstekniker hos oss i Linköping/Norrköping blir du en viktig del av verksamheten, där du med ditt engagemang och din problemlösningsförmåga bidrar till trygga, välfungerande och hållbara fastigheter. Här får du frihet under ansvar, möjlighet att utvecklas och arbeta nära både kunder och kollegor. Låter detta som något för dig? Ansök då redan idag!
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Servicearbeten
• Reparationer
• Underhållsarbeten
• Installationer
• Fastighetsronderingar
• Driftoptimeringar
• Driva mindre förbättringsarbeten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Utbildning inriktad mot fastighetsteknik/intilliggande branscher eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som fastighetstekniker är du en engagerad problemlösare som trivs i en roll med många kontakter och höga krav på servicetänk. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och gillar att arbeta med frihet under ansvar. Du trivs i kontakt med både kunder och kollegor och har en mycket god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss är du prestigelös, framåt och en social person som trivs i rollen som fastighetstekniker.
Då vi har kontor i både Linköping och Norrköping och ett nära samarbete däremellan kan placeringsort vara antingen Linköping eller Norrköping.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Linköping/Norrköping
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jan-Erik Andersson +46363300560
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-02-15
