Fastighetstekniker till Axcell Fastighetspartner i Helsingborg!
2026-01-23
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 700 medarbetare.
Vill du arbeta i en varierad och ansvarsfull roll där service och kundbemötande står i fokus? Axcell Fastighetspartner söker nu en fastighetstekniker till vårt team som arbetar med fastigheter och lägenheter i Bjuv/Billesholm, med tillhörighet till vårt kontor i Helsingborg. Vi söker dig som är ambitiös, strukturerad och har ett naturligt driv i att ge god service och som vill vara med och skapa trygga, välfungerande fastigheter. Varmt välkommen med din ansökan!
"Mitt namn är Fredrik Johansson och jag arbetar som driftchef på Axcell i Skåne. Jag söker nu en fastighetstekniker. Du kommer att tillhöra vårt team i Bjuv/Billesholm. Med mig som chef kan du förvänta dig stöttning där vi löser problem tillsammans."- Fredrik Johansson Driftchef
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• Servicearbeten
• Reparationer
• Underhållsarbeten
• Installationer
• Fastighetsronderingar
• Driftoptimeringar
• Driva mindre förbättringsarbeten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Gymnasial utbildning
• Utbildning inriktad mot fastighetsteknik/intilliggande branscher eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Meriterande med erfarenhet inom fastighetsreperationer inriktning lägenheter
Som fastighetstekniker är du en lösningsorienterad och engagerad person som trivs i en roll med många kontaktytor och högt fokus på service. Du tar egna initiativ, arbetar strukturerat och uppskattar frihet under ansvar.
Du har lätt för att samarbeta, är trygg i mötet med både kunder och kollegor och bidrar med en prestigelös och positiv inställning. Med ditt driv och din sociala förmåga trivs du i rollen som fastighetstekniker och i en verksamhet där samarbete och engagemang står i centrum.
Ditt närmsta team i Bjuv och Billesholm består idag av en driftledare, tre fastighetstekniker och två fastighetsskötare.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Helsingborg / Bjuv- Billesholm
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Fredrik Johansson +46447770286
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-02-22
