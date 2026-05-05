Fastighetstekniker till Axcell Fastighetspartner i Göteborg!
Axcell Fastighetspartner AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Axcell Fastighetspartner AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
PropTech Energy är en koncern med tio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK, KEAB samt Engi. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 800 medarbetare.
Vill du arbeta som fastighetstekniker i ett bolag där service, kvalitet och laganda står i fokus? Vi på Axcell Fastighetspartner i Göteborg växer och söker nu en ny kollega till ett vikariat - med goda möjligheter till förlängning. Vi letar efter dig som är självgående, ansvarstagande och har ett starkt servicefokus samt ett genuint intresse för fastighetsteknik. Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där vi tillsammans skapar värde för våra kunder varje dag. Välkommen med din ansökan!
"Mitt namn är Bashir och jag jobbar som driftchef på Axcell Fastighetspartner i Göteborg. Som ledare strävar jag efter att vara coachande och närvarande. Jag tror på frihet under ansvar och lägger stort fokus på att skapa en trygg miljö där vi vågar testa nytt och utvecklas tillsammans. För mig är det viktigt att varje teammedlem känner sig sedd och har rätt förutsättningar för att lyckas i sin roll."
Axcell Fastighetspartner erbjuder allt från enskilda punktinsatser till heltäckande förvaltningslösningar. I företaget finns en gedigen erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik, administrativ förvaltning och fastighetsutveckling. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vår ambition är att både företaget och våra medarbetare ska växa och utvecklas. Axcell har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Axcell är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas.
Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker arbetar du nära kunden. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Servicearbeten
Reparationer
Underhållsarbeten
Installationer
Fastighetsronderingar
Driftoptimeringar
Driva mindre förbättringsarbeten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasial utbildning
Utbildning inriktad mot fastighetsteknik/intilliggande branscher eller motsvarande arbetslivserfarenhet
God systemvana
Goda kunskaper i Office
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som fastighetstekniker är du en engagerad problemlösare som trivs i en roll med många kontakter och höga krav på servicetänk. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och gillar att arbeta med frihet under ansvar. Du trivs i kontakt med både kunder och kollegor och har en mycket god samarbetsförmåga. För att trivas hos oss är du prestigelös, framåt och en social person som trivs i rollen som fastighetstekniker.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
Vikariat
Start: Omgående
Slut: Februari 2027, god möjlighet till förlängning
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Bashir Warsame på +46700944600.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-06-05.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axcell Fastighetspartner AB
(org.nr 556535-3421)
417 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axcell Fastighetspartner Kontakt
Rekryterare
Bashir Warsame bashir.warsame@axcell.se +46700944600 Jobbnummer
9893432