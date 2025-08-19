Fastighetstekniker sökes till John Mattson Lidingö
Arena Personal Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Lidingö Visa alla fastighetsskötarjobb i Lidingö
2025-08-19
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och utveckla John Mattson med fokus på effektiv förvaltning och nöjda kunder!
Vill du vara med och skapa goda livsmiljöer över generationer? Trivs du i en företagskultur som präglas av öppenhet, professionalitet och engagemang?
Då är det kanske dig vi söker till tjänsten som Fastighetstekniker! Vi söker dig som vill vara med och utveckla John Mattson med fokus på effektiv förvaltning och nöjda kunder. Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd hos oss på Arena Personal, men arbetar med placering hos John Mattson ute på Lidingö. Startdatum för uppdraget är antingen 21/7 eller 28/7.
Tjänsten Som Fastighetstekniker ingår du i ett engagerat förvaltningsteam och tillsammans har ni en viktig roll för att skapa trivsel, trygghet och utveckling i John Mattsons område på Lidingö. Du är hyresgästernas främsta kontakt under boendetiden och en av dina viktigaste uppgifter är att bidra till att skapa ett tryggt och effektivt boende från in- till avflyttning.
Du är van att arbeta självständigt, ta egna initiativ och vågar ta egna beslut, men du gillar samtidigt att ingå i teamet och stötta dina kollegor när det behövs. John Mattson erbjuder dig ett varierat arbete med både praktiska och administrativa uppgifter där kundbemötande och problemlösning hör till vardagen.
I den här tjänsten ingår du i förvaltningsavdelningen och rapporterar till förvaltaren för området. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kontakt med hyresgäster
Ta emot, utföra och följa upp felanmälningar.
Praktiskt utföra och planera för inre och yttre underhåll samt reparationer.
Planera och utföra lägenhetsbesiktningar vid in- och utflyttningar.
Planera, beställa och följa upp reparations- och löpande underhållstjänster från ramavtalsentreprenörer för inre skötsel.
Utföra systematisk tillsyn och rondering av fastigheterna.
Aktivt ta fram förslag till underhållsplanen för fastigheterna.
Erfarenhet och kompetens
För att trivas i rollen som Fastighetstekniker ser vi att du har en relevant grundkompetens i form av en gymnasieutbildning och/eller en yrkesutbildning inom ett hantverks- eller i ett serviceyrke.
Du är allmänt händig och har en grundläggande förståelse av boendet och hur en fastighet fungerar.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt.
Du har datorvana och ett intresse för digital utveckling då administrativt arbete sker digitalt.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav då våra hyresgäster är såväl svenska som internationella kunder. Andra språkkunskaper är meriterande.
B-körkort
Det är meriterande om du har en certifiering inom el, VVS eller ventilation. Publiceringsdatum2025-08-19Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är viktiga i den här rollen där du behöver vara tydligt relations- och lösningsorienterad i ditt dagliga arbete. Att skapa relationer och nätverk för att utveckla och lyckas tillsammans finns i ditt DNA. Som person är du positiv, prestigelös, trygg i din kompetens och drivs av att agera så att våra boende känner sig trygga och trivs i sitt boende. Övrigt Huvudkontoret ligger på Lidingö och tjänsten utgår därifrån. Körkort är ett krav för tjänsten. Arbetstider måndag till fredag, 07:00-16:00. Startdatum för uppdraget är omgående
Om John Mattson
John Mattson äger och förvaltar ca 4500 hyresrätter i fem kommuner i Stockholmsregionen, Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Bolaget grundades 1965 av byggmästare John Mattson och verksamheten drivs än idag utifrån en värdegrund baserad på långsiktighet, professionalitet och engagemang. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla genom förvaltning och utveckling av trivsamma bostäder och trygga boendemiljöer. John Mattson är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.
Om Arena Personal Arena Personal är experter på rekrytering och bemanning och är en av de mest erfarna aktörerna på den svenska bemanningsmarknaden. Vi är verksamma över hela Sverige, och har kollektivavtal med Unionen och LO. Som konsult hos oss på Arena Personal kan du förvänta dig en stöttande och nära Konsultchef. Hos oss får du möjlighet att testa på nya spännande arbetsplatser, bredda ditt nätverk och utveckla din karriär.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Caroline Wiklund caroline.wiklund@arenapersonal.com 0795850484 Jobbnummer
9464525