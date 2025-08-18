Fastighetstekniker med pool-kompetens till Villa Foresta
Om tjänsten
Är du en praktiskt lagd person som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill jobba i fantastiska hotellmiljöer där du verkligen gör skillnad i vardagen? Vi på Villa Foresta söker nu en ansvarsfull och serviceinriktad fastighetstekniker med pool-kompetens som vill bli en viktig del av våra team.
Låter detta som dig?
• Du har viss teknisk bakgrund med erfarenhet från drift och har minimum 5 års erfarenhet som vaktmästare eller fastighetstekniker
• Du gillar att lösa problem samt att vara flexibel
• Du är van att genomföra måleriarbeten, reparationer och lagning, såväl som arbeten gällande exempelvis VVS, el och ventilation
• Du är organiserad, strukturerad, självgående och har lätt för att prioritera ditt dagliga arbete
• Du är van att arbeta med en underhållsplan
• Erfarenhet av fastighetsskötsel på hotell är meriterande
• Tidigare erfarenhet av SPA- och/eller pool-skötsel är ett krav
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Daglig drift av fastigheten, både inomhus- och utomhusmiljö med huvudsakligt ansvar för poolskötslen
• Ta emot och åtgärda felanmälningar
• Tillsyn och rondering av fastigheten
• Arbeta med förebyggande underhåll och skötsel
• Följa myndigheternas krav och hålla sig till de lagar och förordningar som finns
• Du förstår att gästen alltid kommer först och ser till att alla funktioner och faciliteter på hotellet alltid är tillgängliga för gästerna
• Kontinuerligt arbeta med årsplan för periodiskt underhåll av fastigheten
• Inköp av material
Tjänsten är en tillsvidare anställning på 60% med 6 månaders provanställning. Arbetstiden är främst förlagd till mån-fre, men innefattar i perioder även helgtjänstgöring.
Den huvudsakliga arbetstiden kommer att vara förlagd på Villa Foresta, men vid behov kan tid förläggas på våra syster-anläggningar såväl som på centrala projekt.
Gymnasial utbildning
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsskötsel är meriterande
B-körkort
Kan kommunicera obehindrat på svenska och/eller engelska i både tal och skrift
