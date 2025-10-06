Fastighetstekniker Karlskrona
Caverion Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2025-10-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caverion Sverige AB i Karlskrona
, Ronneby
, Kalmar
, Kristianstad
, Växjö
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i. Hos o
Är du intresserad av fastighetsteknik och vill bidra till utveckling av vår kunds fastigheter, då har vi jobbet för dig!
Caverion och Saab har ett avtal gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av fastigheter nationellt. Vi fortsätter bygga vårt team i Karlskrona som består av en kompetent och sammansvetsad grupp.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Du kommer utföra olika typer av daglig skötsel samt felavhjälpande underhåll kopplat till kundens fastigheter. Du jobbar både självständigt men också tillsammans med dina kollegor. Beredskap kan förekomma.
Du kommer också arbeta med:
• Planering av eget arbete.
• Förbereder arbete och materialbeställningar.
• Daglig återrapportering (text, tid, resor, material, UE samt antal inköp).
• Identifierar möjlig merförsäljning och bidrar till genomförande av sådan.
• Följer upp byggnader och anläggningar och identifierar reparations- eller förbättringsbehov hos kunden.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr ossBakgrund
• Relevant fastighetsteknisk utbildning.
• Erfarenhet som bedöms vara relevant för tjänsten.
• Kunna läsa ritningar.
• Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter.
• God svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att bygga förtroendeingivande relationer och drivs av goda samarbeten med kund och kollegor. Du är tekniskt intresserad och motiveras av förbättringsarbete och utveckling. Vi vill att du är ansvarstagande och har mycket god förmåga att organisera ditt arbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar.
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet.
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder.
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal.
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet.
• Attraktiv förmånsportal.
Kontakt & Ansökan
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mia Olsson tel. 070-237 14 13 alt. mail maria.olsson@caverion.com
OBS! Vi tar inte emot ansökan via mail!
Din ansökan vill vi ha senast den 10 november 2025. Skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. Varaktighet, arbetstid, etc.
Fast Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9541349