Fastighetstekniker installation
Göteborgs kommun / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vi på verksamhetsområde energi och innemiljö ansvarar för inomhusmiljön i våra fastigheter. Dessa fastigheter vill vi göra så energieffektiva vi kan. Vi har samlat kompetens på enheten och här arbetar fastighetstekniker, drifttekniker och ingenjörer inom styr-, reglerövervakning och VVS tillsammans för att hitta smarta lösningar inom drift.
Verksamhetsområde energi och innemiljö är en del av avdelningen drift och underhåll som ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena mark, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra drift, skötsel och underhåll av fastigheternas tekniska system, främst värme och ventilation. Det innebär att du i det dagliga arbetet säkerställer att dessa system fungerar enligt förvaltningens krav och hyresgästens förväntningar. Som ett led i vårt förebyggande underhållsarbete utför du årliga driftronder och åtgärdar mindre fel. Du felsöker och avhjälper fel. Tillsammans med din drifttekniker hanterar ni akut uppkomna ärenden från kund och styrsystem. Ni arbetar tillsammans för att skapa en god innemiljö för kunden och för att uppnå stadsfastigheters energieffektiviseringsmål. Vi vill att du är med oss och håller våra fastigheter i bästa tekniska skick.
Kommunikation med hyresgäster, entreprenörer, arbetskamrater och förvaltare är en viktig del av arbetet.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 5 månader.Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse för teknik, tar ett stort ansvar för ditt arbete och drar dig inte för att ta egna initiativ. Du trivs på en arbetsplats där det händer mycket, där ingen dag är den andra lik. Du ska tycka om att arbeta med energifrågor, gillar utveckling och är nytänkande.
Vi vill att du som söker har lägst gymnasieutbildning med inriktning VVS och fastighet eller utbildning som vi bedömer som likvärdig. Det är bra om du har några års erfarenhet av arbete med värme- och ventilationsanläggningar i fastigheter.
Det är meriterande om du har praktisk erfarenhet inom datoriserad styr, regler och övervakning. Har du även kunskap om och erfarenhet av el och rörinstallationer så ser vi det som värdefullt.
För denna tjänst krävs B-körkort och god datorvana.
Känner du igen dig i denna beskrivning?
Varmt välkommen att söka dig till oss, ett härligt gäng av erfarna och professionella medarbetare!Övrig information
Då rekryteringen sker under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under sommaren. Vi planerar att påbörja intervjuer tidigast i slutet av augusti.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Nina Trygg nina.trygg@stadsfast.goteborg.se Jobbnummer
9982311