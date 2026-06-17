Fastighetstekniker Farsta Heltid
Simplex Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-17
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, Solna
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eller i hela Sverige
Är du en hands-on och serviceinriktad person som trivs med att hålla en modern anläggning i toppskick? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om rollen
Vår kund är ett av Sveriges mest välkända e-handelsföretag inom dagligvaror, med en toppmodern logistikanläggning i Farsta söder om Stockholm. De levererar mat direkt hem till tusentals kunder varje dag – och nu söker de en Fastighetstekniker som vill vara en viktig del av Facility-teamet på plats.
Som Fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga skötseln och driften av anläggningen. Du är spindeln i nätet – den person som ser till att allt fungerar, åtgärdar fel snabbt och håller kontakten med både kollegor och externa leverantörer. Du trivs med breda arbetsuppgifter, tar egna initiativ och har alltid ordning och reda runt dig.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Daglig rondering och tillsyn av anläggningen
Hantera felanmälningar och åtgärda enklare fel och skador
Kontakt med hyresgäster, medarbetare och externa leverantörer
Koordinera och följa upp servicebesök och underhållsarbeten
Utföra förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner och scheman
Bidra till en säker och välskött arbetsmiljö
Dokumentation av utförda arbetenAnställningsvillkor
Anställningsform: Direktrekrytering – du blir anställd direkt av kunden
Placering: Farsta, Stockholm
Arbetstider: Heltid, måndag–fredag, 07:00–16:00
Lön: Konkurrenskraftig och marknadsmässig lön baserad på erfarenhet
Start: Enligt överenskommelse
Vi söker dig som
Har erfarenhet från fastighetsservice, fastighetsskötsel eller liknande roll
Är självgående, noggrann och serviceinriktad
Trivs med ett praktiskt och varierat arbete
Kommunicerar väl på svenska, engelska är meriterande
Har grundläggande teknisk förståelse inom el, VVS eller byggnad
Meriterande
Erfarenhet från livsmedels- eller logistikanläggning
Körkort B
Kunskap om fastighetssystem och felanmälningsverktyg
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll i en toppmodern logistikanläggning
Gym på plats och fantastisk lunch lagad av egna kockar
Ett engagerat Facility-team med en tydlig och stöttande ledare
Möjlighet att växa och utvecklas inom Facility Management
En arbetsplats hos ett av Sveriges mest spännande e-handelsföretagFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande e-handelsföretag inom dagligvaror och har revolutionerat sättet svenskar handlar mat på. Med en modern och högteknologisk anläggning i Farsta och ett starkt varumärke fortsätter de att växa – och de vill ha rätt person med sig på den resan.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning – för oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
123 43 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9967914