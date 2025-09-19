Fastighetstekniker, Externa lokaler, Fastighet Umeå
Region Västerbotten, Fastighet VB / Fastighetsskötarjobb / Umeå
2025-09-19
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Region Västerbotten, Fastighet VB i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Digitalisering och Service är ett verksamhetsområde som finns för att ännu bättre och mer effektivt stödja Hälso- och sjukvården. Vi vill möjliggöra mer tid till vård genom smarta servicelösningar och digitalisering. Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Vi arbetar i nära samarbete med Hälso-och sjukvården och har en stark relation. Vi vill vara en modern och flexibel arbetsplats med många olika förmågor som kan tillgodose framtidens behov. I dagsläget ingår fem verksamheter i verksamhetsområdet, vi finns i hela länet med verksamhet på alla tre sjukhusen i Västerbotten. Vi har ett spännande och utmanade arbete framför oss, tillsammans är vi starka!
Fastighet är en del i Region Västerbottens verksamhetsområdet Digitalisering och Service. Fastighet har ansvarar för Region Västerbottens lokalförsörjning innefattande såväl strategi som genomförande av drift och underhåll samt om- och nybyggnation. Kunderna är våra medborgare, patienter och all verksamhet inom Region Västerbotten. Avdelningen är en länsverksamhet med omkring 90 medarbetare. Hos oss får du jobba med några av de mest intressanta verksamheterna som finns i Norrland och dessutom vara en del av utvecklingen av framtidens vårdmiljöer.
Vi söker nu en fastighetstekniker till fastighetsområde Externa Lokaler som förvaltar fastigheter och hyresavtal utanför sjukhusområdena i länet som hälsocentraler, tandvård, distriktsmottagningar, sjukstugor och folkhögskolor etc.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Som fastighetstekniker ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Hos oss får du ett självständigt och omväxlande arbete där du spelar en central roll i att säkerställa att våra fastigheter fungerar optimalt. Du ansvarar för tillsyn och skötsel av anläggningar, arbetar med att optimera byggnader, tekniska installationer och utrustning, och hanterar inkommande felanmälningar med fokus på kvalitet och effektivitet. I din vardag planerar och genomför du både underhålls- och byggprojekt, samtidigt som du har ansvar för att beställa entreprenadarbeten och följa upp dessa. Du blir en viktig länk mellan verksamheterna och fastighetsfunktionen, där din kompetens och ditt engagemang bidrar till att skapa en trygg, hållbar och välfungerande miljö för alla.
Du kommer att utgå från vårt kontor i Umeå.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom fastighetsteknik, drift- och underhållsteknik, fastighetsautomation eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har god datavana från både tekniska och administrativa system, B-körkort samt goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Det är meriterande om du har erfarenhet inom styr- och reglerteknik, VVS, ventilation, el, lås- och passersystem eller projektledning, och har du el-behörighet är det ett extra plus.
För att lyckas i rollen som fastighetstekniker är du noggrann, säkerhetsmedveten och har ett starkt driv att utvecklas i ditt arbete. Du trivs med att arbeta självständigt och tar dig an utmaningar med engagemang, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet. Du är ansvarstagande och bidrar aktivt till att vi når våra gemensamma mål på ett effektivt sätt med hög kvalitet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Fastighet VB Kontakt
Sektionschef, Externa lokaler
Magnus Brännström 076-1252271 Jobbnummer
9518091