Fastighetstekniker/Drifttekniker till Högsby Bostads AB
Högsby Kommun / Fastighetsskötarjobb / Högsby Visa alla fastighetsskötarjobb i Högsby
2026-06-26
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Vill du vara med och utveckla framtidens fastigheter i Högsby?
Högsby Bostads AB är det kommunala bostadsbolaget i Högsby kommun. Vi ansvarar för bostäder och lokaler som är viktiga för människors vardag och kommunens utveckling. Nu söker vi en engagerad och lösningsorienterad fastighetstekniker med tekniskt ansvar som vill vara med och utveckla vårt fastighetsbestånd.
Bolaget har ca 340 bostadslägenheter samt flertal garage och lokaler. Utöver våra egna bostäder förvaltar vi merparten av de kommunala verksamhetslokalerna så som skolor och särskilda boenden. Den förvaltade arean till ca 55.000kvm. De kommunala lokalerna finns fördelade på flera orter inom kommunen.
Högsby Bostads har idag 10 anställda varav 5 drifttekniker och en arbetsledare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
• Tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll
• Reparationer och servicearbeten i lägenheter och lokaler
• Kontakt med hyresgäster och entreprenörer
• Systematiskt fastighetsunderhåll samt brandskyddsarbete
• Ronderingar och egenkontroller
• Medverkan vid ombyggnationer och förbättringsarbeten
• Energi- och driftoptimering
Rollen som Fastighetstekniker/drifttekniker innebär att du kommer att jobba med alla delar i en fastighet som exempelvis värme, ventilation, storkökutrustning, hissar, VVS, snickeri och brandlarm m.m. Största delen av arbetstiden är mycket utåtriktat då du arbetar hos de boende i våra hyreslägenheter och/eller tillsammans med de kommunala verksamheterna inom skola, förskola och särskilt boende m.m.
Tjänsten omfattar arbete i Högsby Kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av fastighetsskötsel, fastighetsteknik eller liknande arbete
• Har praktisk teknisk kompetens inom bygg, VVS, ventilation, el eller driftteknik
• Är serviceinriktad och trivs med kundkontakter
• Tar ansvar och arbetar självständigt
• Har god samarbetsförmåga och väljer att se möjligheter även när utmaningar uppstår
• Är lösningsorienterad
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt svenskt medborgarskap/arbetstillstånd samt ett utdrag från belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Beredskapstjänstgöring kommer att förekomma.
Vi erbjuder
• Ett självständigt och omväxlande arbete
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Trygga anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag
Högsby Bostads AB samarbetar med rekryteringsverktyget OffentligaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail. Rekryteringen pågår till 16 augusti men vi ser gärna att du söker så snart som möjligt eftersom vi har löpande urvalsprocess och kan komma anställa innan tiden gått ut.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334140". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högsby Kommun
(org.nr 212000-0688)
Storgatan 17 (visa karta
)
579 80 HÖGSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Högsby Bostads AB Kontakt
Arbetsledare
Sebastian Karlsson sebastian.karlsson@hogsby.se 076-807 95 07 Jobbnummer
9979982